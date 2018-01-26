CPR動作不正確 他還是從鬼門關救回兒子

2018-01-26 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏今天重複當初用CPR 急救兒子葛志偉的重作，一旁的彰基副院長周志中則糾正他的動作。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 雲林縣斗六市40歲鹽酥雞老闆葛志偉有心臟肥大宿疾 ，本月寒流來襲時，突然昏倒，沒有呼吸、心跳，幸好他的父親葛建宏，及時以過去講習學過CPR(心肺復甦術)的初略印象，以口對口呼吸為他急救，隨後由消防救護人員接手，輾轉送到彰化基督教醫院，奇蹟式將他救活，並在昨天出院。

葛建宏是雲林縣青溪新文藝學會理事長，他今天帶著兒子葛志偉向彰基醫護人員致謝，還邀請學會書法家廖耀興、徐秀慧一同揮毫寫春聯，贈送來院的病友、民眾，分享喜悅。

葛建宏也現場模擬當時急救情況，實地為兒子葛志偉操作CPR，一旁的急救專家彰化基督教醫院副院長周志中看在眼裡，大搖其頭，表示他的操作CPR動作不正確。周志中還依正確的急救方式指導葛建宏，他很認真學習，還反覆操作，將來可以救活更多人。

葛建宏說，兒子葛志偉的心臟功能比較弱，而且發病前罹患感冒，本月12日凌晨1時結束鹽酥雞生意，洗好澡，當時氣溫才約9度，他僅穿一條內褲走出浴室，即突然昏倒，女兒發現後，立即呼喚。他趕到時，看到兒子表情極為痛苦，自己也很害怕，趕緊叫著兒子，卻沒有回應，立即要女兒打119電話求救。

他說，當時119電話詢問，獲知兒子沒有呼吸，即要他進行CPR急救，由他曾接受CPR講習，沒想到此時會派上用場，當時吹三下續、按三下慢慢進行，經過15分急救，救護人員趕到並接手，發現兒子有心律不整，持續以CPR及AED( 自動體外心臟電擊去顫器)搶救，先送台大醫院斗六分院後恢復心跳，再緊急轉送彰化基督教醫院。

到達彰化基督教醫院時，葛志偉僅有心跳沒有意識，醫師吳莘華以他的心臟、腦部受損， 如果救起來，負擔會很重，因此建議進行「低溫治療」，並進行心臟整流去顫器植入手術，昨天順利出院。醫師吳莘華說，葛志偉急救成功，除了適時低溫治療奏效外，家屬在第一時間立即給予CPR居功最大。