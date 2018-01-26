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CPR動作不正確 他還是從鬼門關救回兒子

2018-01-26 14:21聯合報 記者劉明岩╱即時報導

雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏今天重複當初用CPR 急救兒子葛志偉的重作，一旁...
雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏今天重複當初用CPR 急救兒子葛志偉的重作，一旁的彰基副院長周志中則糾正他的動作。記者劉明岩／攝影
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雲林縣斗六市40歲鹽酥雞老闆葛志偉有心臟肥大宿疾 ，本月寒流來襲時，突然昏倒，沒有呼吸、心跳，幸好他的父親葛建宏，及時以過去講習學過CPR(心肺復甦術)的初略印象，以口對口呼吸為他急救，隨後由消防救護人員接手，輾轉送到彰化基督教醫院，奇蹟式將他救活，並在昨天出院。

葛建宏是雲林縣青溪新文藝學會理事長，他今天帶著兒子葛志偉向彰基醫護人員致謝，還邀請學會書法家廖耀興、徐秀慧一同揮毫寫春聯，贈送來院的病友、民眾，分享喜悅。

葛建宏也現場模擬當時急救情況，實地為兒子葛志偉操作CPR，一旁的急救專家彰化基督教醫院副院長周志中看在眼裡，大搖其頭，表示他的操作CPR動作不正確。周志中還依正確的急救方式指導葛建宏，他很認真學習，還反覆操作，將來可以救活更多人。

葛建宏說，兒子葛志偉的心臟功能比較弱，而且發病前罹患感冒，本月12日凌晨1時結束鹽酥雞生意，洗好澡，當時氣溫才約9度，他僅穿一條內褲走出浴室，即突然昏倒，女兒發現後，立即呼喚。他趕到時，看到兒子表情極為痛苦，自己也很害怕，趕緊叫著兒子，卻沒有回應，立即要女兒打119電話求救。

他說，當時119電話詢問，獲知兒子沒有呼吸，即要他進行CPR急救，由他曾接受CPR講習，沒想到此時會派上用場，當時吹三下續、按三下慢慢進行，經過15分急救，救護人員趕到並接手，發現兒子有心律不整，持續以CPR及AED( 自動體外心臟電擊去顫器)搶救，先送台大醫院斗六分院後恢復心跳，再緊急轉送彰化基督教醫院。

到達彰化基督教醫院時，葛志偉僅有心跳沒有意識，醫師吳莘華以他的心臟、腦部受損， 如果救起來，負擔會很重，因此建議進行「低溫治療」，並進行心臟整流去顫器植入手術，昨天順利出院。醫師吳莘華說，葛志偉急救成功，除了適時低溫治療奏效外，家屬在第一時間立即給予CPR居功最大。

吳莘華說，所謂低溫治療是減少到院前心跳停止病人腦神經受損及死亡的有效工具，病人死亡率可從57%降到39%，但目前健保未給付。

雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏(中)帶著兒子葛志偉(右)，到彰基致贈親手寫的春...
雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏(中)帶著兒子葛志偉(右)，到彰基致贈親手寫的春聯外，還以「醫術高超」答謝。記者劉明岩／攝影
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雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏今天重複當初用CPR 急救兒子葛志偉的重作，一旁...
雲林縣青溪新文藝學會理事長葛建宏今天重複當初用CPR 急救兒子葛志偉的重作，一旁的彰基副院長周志中則糾正他的動作。記者劉明岩／攝影
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CPR低溫斗六

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