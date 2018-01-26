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寒流來襲男子突昏迷 低溫治療手術救命

2018-01-26 13:58中央社 彰化26日電

日前寒流來襲，40歲的葛男凌晨洗完澡走出浴室，突然昏倒，失去呼吸心跳，被送往醫院急救，醫院先幫葛男進行低溫治療，然後進行心臟整流去顫器植入手術，救回一命。

近日寒流來襲，溫度降低，家住雲林縣斗六市的葛男結束鹹酥雞店一天的工作，凌晨1時多洗完澡後突然昏倒，葛男家人見狀叫名字，葛男也沒有反應，於是打119求救，消防局的救護人員到場後，發現葛男沒有心跳、意識，臉部發黑，於是進行電擊以及注射強心針，葛男才恢復心跳，不過仍舊昏迷。

彰化基督教醫院內科部重症醫學科主治醫師吳莘華今天指出，葛男後來轉送到彰基醫院，由於只有心跳但沒有意識，心臟和腦部受損，於是建議進行低溫治療，而葛男接受低溫治療後數天，恢復意識，而且沒有殘留任何神經方面後遺症。

吳莘華表示，目前醫療界公認低溫治療是減少到院前心跳停止病人腦神經受損及死亡的有效工具，使用低溫治療的病人死亡率降低，神經功能良好的比率也增高，醫院目前使用的北極日體外自動降溫系統雖然穩定可靠，但健保並未完全給付，病患仍需負擔部分費用。

彰基醫院心臟血管科主治醫師楊淵博說，葛男有心臟肥大的問題，而在心臟功能不佳的病人族群中，會造成生命危險，主要原因是心律不整以及心臟衰竭，葛男的例子在家人幫忙做CPR、救護人員進行電擊以及進行低溫治療、植入心臟整流去顫器，成功的救回一命。

低溫寒流醫師

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