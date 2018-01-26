麻醉同意書 擬須加註是否為「專科醫師」施打

2018-01-26 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



醫改會表示，麻醉是許多醫療爭議所在，因此麻醉同意書應註明是否為麻醉專科醫師，並要求註明其專科字號。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

還要求註明專科字號

藝人胡瓜前女婿李進良開設的醫美診所，疑似麻醉施作不當，造成香港女子休克不治，傳出麻醉者並非麻醉專科醫師。台灣麻醉醫學會與台灣醫療改革基金會建議衛福部，在麻醉同意書上註明施作人員身分。衛福部表示同意，未來將改版麻醉同意書格式，全面要求加註施作人員是否為麻醉專科醫師以及其專科字號。

醫療法要求醫療機構進行手術前，須簽具手術與麻醉兩份同意書，侵入性檢查或侵入性治療中的麻醉，並未強制要簽，但醫師仍得告知要做麻醉。現行手術前須簽具的麻醉同意書中，醫方欄位由麻醉醫師簽具，但到底施作麻醉的是麻醉專科醫師、其他專科醫師、護理師或未受正規訓練的人員，一般民眾難以辨別。

台灣麻醉醫學會理事長、國泰醫院副院長簡志誠表示，接受麻醉的民眾，有權利知道服務由誰提供，醫學會曾建議要求在麻醉同意書，註明施作人員是否為麻醉專科醫師，可惜未獲採納。醫改會副執行長朱顯光表示，麻醉是許多醫療爭議所在，麻醉同意書應註明是否為麻醉專科醫師，要求註明其專科字號。

醫事司司長石崇良說，過去各界較關注手術同意書格式，去年底公告的新版本，就要求註明專科醫師與其專科字號，未來麻醉同意書將比照辦理，要求加註施作人員，是否為麻醉專科醫師以及其專科字號。

牙科不在改版範圍內

牙科門診手術麻醉同意書，不在改版範圍內，心口司司長諶立中表示，拔牙等醫療行為通常僅須小範圍局部麻醉，診所鮮少配麻醉醫師，牙科門診用簡易型的麻醉同意書即可。若是在醫院進行大型手術（如口腔癌手術），仍須簽麻醉同意書。