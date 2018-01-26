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蘇花改初體驗 蘇澳到東澳只要10分鐘

2018-01-26 14:25聯合晚報 記者戴永華／宜蘭報導

蘇花改白米景觀橋。 記者許正宏/攝影
蘇花改白米景觀橋。 記者許正宏/攝影
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交通部今天起開放民眾初體驗蘇花改，工程處特別派專車載地方人士走一趟蘇花改即將通車路段，民眾開心興奮，稱讚蘇花改快速又安全，紛紛搶著在隧道拍照，留下歷史性畫面。

蘇澳到東澳段 農曆年前通車

蘇花改第一階段蘇澳到東澳段長9.7公里，行車時間約10分鐘將在農曆年前通車。蘇花改工程處安排地方民眾預約登記體驗新路，今天跟28日總共安排8梯次體驗之旅，專車搭載民眾參觀。

「好開心」，雖然今天下大雨，但掩蓋不住民眾興奮的心情，一路上經過蘇澳隧道、白米高架橋、東澳隧道、東岳隧道，最後抵達東澳段的出口再折返，單程20幾分鐘，參觀民眾驚呼，「哇！這麼快就到了」。

搭車的阿嬤說，有了蘇花改直直通，還不必擔心開車經過會被落石砸到 ，「卡安全、卡放心、勁（很）便利」，一名女子也說很平穩，很方便。

交通部承諾蘇花改工程即將在農曆年前通車，工作人員加緊進行最後的工程調整與測試。 ...
交通部承諾蘇花改工程即將在農曆年前通車，工作人員加緊進行最後的工程調整與測試。 記者許正宏／攝影
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隧道首見水霧消防系統

相關人員表示，東澳隧道安裝全台首見水霧消防系統，事故時可於兩分鐘通風、三分鐘噴水降溫、五分鐘排煙；蘇花改只要長度超過三公里的各隧道，都會安裝這套救災系統。

限速60 禁行大車、重機

第一階段的蘇澳到東澳段通車禁行大貨車、大客車、重型機車和機踏車，需限速60公里、兩車需隔50公尺，意即254公尺的蘇澳隧道一次僅容5台車。

為方便第二階段的大型車匯流，蘇澳隧道為雙線道，其餘則為單線道，車道旁有3公尺寬的緊急救援車道，一般車輛禁行，僅供救援用，因此車輛禁入蘇花改須謹記「靠左」行駛。

工程人員說明隧道結構跟安全逃生設施，交控中心會24小時監控維持隧道的行駛安全更順暢，而且設有緊急應變中心，初期只開放小型車通行，請民眾多配合行車管制規定。

隧道內設有逃生安全指標，民眾開心跟著比動作拍照留念。 記者戴永華/攝影
隧道內設有逃生安全指標，民眾開心跟著比動作拍照留念。 記者戴永華/攝影
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「分流後 蘇澳不會塞」

【記者戴永華╱宜蘭報導】

有人擔心蘇花改通車後遇上連假，宜蘭縣蘇澳鎮市區會塞爆，遭到蘇澳鎮長陳金麟駁斥。他說，現在之所以會塞車，是因為沒有分流。

由於國五是兩線道，蘇花改是一線道，很多人都擔心蘇花改第一階段在農曆年前通車後，蘇澳市區會塞爆。他說，將來要前往南方澳的車輛可以下了國道5號後直行，要去蘇花改往花蓮的車輛也可以分流，「這樣蘇澳怎麼會塞呢？」請大家不要再以訛傳訛，免得嚇跑遊客。

蘇花改小檔案

全長38.8公里，共有八座隧道，其中谷風與觀音隧道由60公尺鼓音橋聯結，合計長12.6公里，是全國第二長隧道。

蘇花改蘇澳隧道入口處。 記者許正宏/攝影
蘇花改蘇澳隧道入口處。 記者許正宏/攝影
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蘇花改東澳隧道。 記者許正宏/攝影
蘇花改東澳隧道。 記者許正宏/攝影
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蘇花改蘇澳

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