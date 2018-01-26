彭啟明：把握今明兩天較穩定天氣 下周越來越冷

2018-01-26 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天清晨東北季風增強，北部及東北部天氣較涼。圖／翻攝自氣象局網站 分享 facebook 天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這周是很典型的冬天東北風的天氣，早晚有點涼，但不算冷，北東較為陰沉，不過白天還有陽光，溫度還算舒適，建議好好把握今明兩天到周日上午的相對穩定天氣，盡快的曬洗衣物，或是安排戶外活動，因為下周天氣和這周截然不同。

周日下半天開始鋒面報到並且通過，他說，接下來中國南方不斷有潮濕的水氣向東移出通過台灣上空，降雨機會偏高，尤其是迎風面的北部、東半部，下周冷空氣影響期間很可能持續是比較濕冷的天氣。

彭啟明表示，最重要是溫度上，將呈現越來越冷的型態。下周一到下周二第一股較強冷空氣南下，嘉義以北到宜蘭低溫下探12-13度，下周三之後冷空氣一股一股陸續南侵，溫度將會越來越低，預期下周五到周六冷空氣達到最強，台南以北到宜蘭的空曠地區低溫有機會下探10度以下，可能達到寒流等級，要到下周日白天溫度才有機會稍微回升。

中南部在下周四過後降雨雖然會減少，但仍有出現局部短暫陣雨的機會。彭啟明表示，由於水氣充足，溫度低，因此中北部高山下周出現降雪的機會頗高，這時候不是賞雪而已，而是容易有路面結冰現象，請用路人要特別注意。

中央氣象局說，今天和明天清晨東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，明天白天起東北季風稍減弱；東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；今天基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒學測考生及陪考的家長，一大早出門加件薄外套避免著涼，若考場在北部及東半部地區亦請攜帶雨具備用。

氣象局說，周日鋒面通過，隨後大陸冷氣團南下，天氣將有明顯轉變，降雨增加、氣溫下降，這天全台灣都會有斷斷續續的降雨出現，北台灣降雨尤其顯著，不排除有局部大雨發生的可能性，外出請務必要攜帶雨具；氣溫方面，愈晚愈冷。

下周一至下周三強冷空氣及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，中部以北及東半部地區陰霾有雨，南部地區偶爾也會下些雨；氣象局說，氣溫方面，下周一最冷，下周二、下周三稍回升但幅度有限，這3天北部及東北部整天陰冷，約13至17度，其他地區早晚也偏冷，中部約13至20度、南部15至24度、花東17至22度，務必要做好保暖工作。

氣象局說，下周四另一波更強的冷空氣影響台灣，各地氣溫再度下降；各地仍會有斷斷續續的降雨，但隨著水氣逐漸減少，降雨空檔增加。2月2日至4日持續受強冷空氣影響，各地氣溫明顯偏低；大氣逐日轉乾，僅北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部回到多雲到晴的天氣型態。