周日午後變天 下周強冷空氣籠罩

2018-01-26 06:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



下周強冷空氣籠罩，持續影響1周，要注意保暖、也要注意資料的變化。聯合報系資料照 分享 facebook

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天至明晨東北季風再增強，迎風面北海岸、東北部、東部有局部雨，大台北也有零星降雨的機率，桃園以南受影響較小，中南部為晴時多雲；有一小股冷空氣南下、氣溫略降，今晚至明晨，沿海空曠地區降至12、13度、都會區14、15度左右，天氣轉冷，應注意。明白天至周日上半天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，但早晚仍偏涼微冷，低溫僅回升1、2度。

他說，下周強冷空氣籠罩，持續影響1周，要注意保暖、也要注意資料的變化。周日鋒面在台灣附近蘊釀，上半天氣溫回升、有短暫空檔，下午起水氣增多、降雨機率提高、天氣轉變。周日晚至下周二受第一股冷空氣影響，下周三第二股冷空氣接踵南下；29至31日易降雨、天氣濕冷，沿海空曠地區最低溫約可降至11至12度左右；2月1至3日迎風面仍陰冷有雨、氣溫再降，沿海空曠地區最低溫約在10、11度左右；2月4日清晨仍冷，白天起冷空氣才逐漸減弱。由於理論限制及觀測資料不足，致使新的模擬不斷調整，也證明其有一定的不確定性，尤其愈接近模擬的後期；要隨時應用最新的資料，來調整適當的防範措施。

他說，下周一至下周三水氣很多，3000公尺以上高山也常在零度以下，有降雪的機率。下周四之後2000公尺左右高山才降至零度，北台灣也未轉乾，似乎有飄雪機率？不過，這已接近模式後期的模擬，還是繼續觀察比較妥當。