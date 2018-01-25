集集線打頭陣 觀光鐵道擬鬆綁票價

2018-01-25 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



高鐵、台鐵及觀光局將共同經營台鐵集集支線，打造國內首條「觀光鐵道」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台鐵廿三年未調整票價，高鐵、台鐵及觀光局昨天首度簽署合作備忘錄，將共同經營台鐵集集支線，打造國內首條「觀光鐵道」。

交通部長賀陳旦表示，交通部將修法開放觀光鐵道彈性票價，前瞻基礎建設計畫中的集集線、恆春與東港觀光鐵道、雲林虎尾及嘉義蒜頭的糖廠五分車，都朝觀光鐵道模式規畫，最快一年後修法。

台灣高鐵公司去年十周年時，賀陳旦期許高鐵認養集集支線觀光，並配合前瞻基礎建設計畫建構便捷及安全的鐵道運輸網，去年四月高鐵與台鐵合作推出「搭高鐵・遊集集」產品，從高鐵彰化站搭十分鐘接駁車抵達台鐵田中站，台鐵集集線也延伸至田中站發車，民眾可在集集自由行上下行，體會集集支線帶來的整體廊帶旅遊。

不過根據統計，去年推搭雙鐵遊集集線行程後，人數依舊持續下滑，從二○一五年六十六萬人次下滑到前年六十三萬人次，去年更只剩五十八萬人次。

交通部昨天舉辦「集集鐵道觀光廊帶發展」合作備忘錄簽署儀式暨交流論壇，盼集集支線結合高鐵、觀光局經驗，發展集集鐵道觀光廊道。

賀陳旦說，前瞻建設「台鐵集集支線軌道提昇改善計畫」已編列廿三億改善沿線路段及車站，盼能在逐漸提升服務後獲得合理票價、增加票收。他強調，「合理」不一定是「提高」，票價將斟酌基本成本、服務特色等綜合評估。