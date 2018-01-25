台北加入法國思辨之夜全球網絡

2018-01-25 23:06 中央社 台北25日電



台北繼「白晝之夜」，又響應法國舉辦「思辨之夜」，今年以想像力奪權為題，這是法國1968年革命的口號。文化部長鄭麗君到場表示，希望思辨之夜明年可到空總預計成立的文化實驗室舉辦。

法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）開場致詞指出，「想像力奪權」是法國1968年5月革命的最重要口號，其精神即不要以舊想法思考未來世界。

法國2016年首度在外交部舉辦「思辨之夜」，隔年往外擴散，2018年全球有100個城市加入行列，亞洲有台北、香港、首爾、東京、曼谷等城市加入。台北今年首度在中正紀念堂演藝廳舉辦。

鄭麗君指出，這個場域正在進行民主再想像，文化部正推動審議式民主，推動轉型，重新決定中正紀念堂的未來。

台北想像力奪權的思辨之夜，討論迎向21世紀挑戰的未來經濟、教育和民主政治模式。分組先由主講人做引言，然後與聽眾多向交流交換意見。

經濟座談由新創策略公司應新（Adapt Innovation）創辦人拉薩爾（Vincent Lassalle）開場，他經由10個月自行規劃的全球採訪學習之旅，歸納轉型社會需要怎樣的新經濟模式。

他指出，經濟發展的驅動力已轉為多元，但目前的教育體系和政府都準備不足。各地公私部門的隔閡越來越模糊，而個人應更積極主動付出，建立理想的烏托邦。

春池玻璃董事長特助吳庭安說明春池玻璃回收再創造的循環經濟。他指出，過去的消費是消耗，而他想像要把未來的消費變成新的創造。

他點出，從源頭設計下手很重要，影響產品使用到了盡頭是否容易拆解，回到搖籃狀態。

教育座談邀在台出版「學習如何學習」的套書作者薩爾帖（Jerome Saltet）和自學教父陳怡光座談，談去中心化實驗教育的實行，並與聽眾討論機器當老師的想像。

思辨之夜活動將持續進行到26日凌晨2時。