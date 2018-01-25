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今彩539第107022期頭獎1注中獎

2018-01-25 22:48中央社 台北25日電

今彩539第107022期開獎，中獎號碼36、14、07、22、06；派彩結果，頭獎1注中獎，可得新台幣800萬元。

貳獎146注中獎，每注可得2萬元；參獎5923注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼143，正彩12注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼7145，正彩1注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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