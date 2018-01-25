獨╱公開全台醫院5大感染率 健保署評估擬訂指標

2018-01-25 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



台灣社區醫院協會提案，健保署應定期公布各醫院五大感染率，包含門診、住院及開刀等，刺激醫院自主提升醫療品質。記者王騰毅／攝影 分享 facebook

去年11月，北市環保局對列管的23家醫療院所進行室內空氣品質稽查，台大、長庚共7間醫院空品細菌濃度超標。日前台灣社區醫院協會向健保署提案，建請該署應每3至6個月公布全國各醫院，包含門診、住院及開刀等五項感染率，落實以病人為中心的醫療品質，全案將於今日全民健康保險會討論研擬指標。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉表示，有感去年各大醫院空品細菌濃度稽查不及格，加上民眾就醫等待時間長，以看門診來說，部分民眾一等就是3到4小時，尤其門診區細菌、病毒接觸、感染快，病人如果沒分流，以當前流行的病毒性感冒來說，將增加感染風險。

每家醫院雖有感染管控機制，但謝武吉認為，站在民眾就醫安全立場，對外公布各家醫院感染率，才有助刺激醫院自主提升醫療品質，認為健保署應每3至6個月定期公布醫院五大感染率，包含「門診感染率」、「開刀感染率」、「住院同一病房感染率」、「住院同一病室感染率」及「住院感染率（內科及外科）」。

衛福部健保署副署長蔡淑鈴表示，該署每年皆會公布各醫院人工膝關節的表層及深層感染率，因手術進行多有做到無菌管理，人工膝關節術後傷口小、血管少，如還是出現感染，較有明確指向可能是傷口處理不佳導致。

但門診、病房以及病室感染率，其細菌來源範圍廣泛且複雜，可能是帶菌的病患進出醫院、空氣存在細菌、接觸感染等眾多因素，要如何確定是「院內感染」還需有更明確的指標定義，也涉及各專科門診和手術，到底哪些部分有需要公布等，還需徵詢各界意見、蒐集資料後評估研擬指標。