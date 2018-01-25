兩波強冷空氣下探10度 估影響台灣一週

2018-01-25 22:01 中央社 台北25日電



根據中央氣象局預報，28日鋒面通過，大陸冷氣團南下，29日至31日及2月1日至4日，兩波強冷空氣影響台灣約一週，前一波溼冷，後一波水氣較少，但強度更強，低溫下探攝氏10度。

氣象局預報，29日至31日，強冷空氣及華南雲雨區東移影響，全台濕冷；北部及東北部整天陰冷，13至17度，其他地區早晚偏冷，中部約13至20度、南部15至24度、花東17至22度。

2月1日至4日，另一波更強的冷空氣影響台灣，各地氣溫再下降，低溫下探10度；各地仍會有斷斷續續的降雨，但水氣會逐漸減少。