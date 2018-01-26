20歲抗癌女孩 「框住幸福」留回憶

2018-01-26 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



今年20歲的王巧華，在17歲時確診罹患乳癌，為了實現夢想，她穿著小禮服與家人拍攝全家福。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

「我當自己是個正常人，只是偶爾要去看病。」今年20歲的王巧華，小學一年級左胸有小硬塊，3年前，才17歲，腫瘤從良性轉為惡性，確診時，腦袋一片空白，只想哭，不斷問著「為何偏偏是我？」

手術後第一次化療，巧華深知副作用會掉髮，親手剃去長髮，在親友鼓勵與陪伴下，走過抗癌路。她說，如果沒有家人、朋友的陪伴，早就放棄了，以前個性固執，生病後才發現家人很重要，這次邀請家人一起穿著禮服，拍攝全家福，記錄一路走來的抗癌心情。

台灣癌症基金會與婚紗工作室舉辦「框住幸福」攝影圓夢走秀，實現26位癌友拍攝全家福、個人照夢想，將癌友對生命之美與夢想，用相機記錄下來，傳達罹癌不可怕，不輕言放棄，鼓勵癌友積極治療。

今年46歲的彭智良，一年多前確診罹患末期肺腺癌，至今積極抗癌，邀請遠在國外的家人回台拍攝全家福。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

46歲的彭智良，際遇悲慘，父親罹糖尿病多年，2016年哥哥罹患腦膜瘤，兒子確診過動症與發展遲緩，他參加公司健檢，竟然檢出末期肺腺癌，當下告訴自己「不能被打倒」，他參加登山社團，加入抗癌臉書病友團體，但標靶藥物治療一年後失敗，只能化療，觀察腫瘤變化。

罹癌後，彭智良幾乎不曾拍照，這次希望為家人留下全家福照，號召遠在國外的親人回台，幫81歲的父親慶生，拍攝了暌違10年的全家福圓夢。