名醫經驗／僵直性脊椎炎作祟… 醫界說書人蘇上豪腰痛纏身

2018-01-26 00:05 聯合報 蘇上豪／口述 記者 聯合報 蘇上豪／口述 記者 鄧桂芬 ／整理



蘇上豪確診僵直性脊椎炎後，改變過勞的生活模式，多留一點時間給自己，很開心有餘裕寫作，且愈寫愈上癮。 圖／蘇上豪醫師提供 分享 facebook

我長年腰痛，曾以為是工作太累，直到12年前才確診僵直性脊椎炎，讓我十分驚訝，起初覺得好倒楣，但現在感謝疾病改變過勞的生活模式，留更多時間給自己和家人，還有心力寫作出書。

過勞生活 曾連續上刀15天

我曾在以心臟移植聞名的振興醫院工作，每天早上7點晨會，隨後查房、看門診或開刀，下班常是半夜11點之後。一台刀短則1小時，長則8小時，最久曾連續上刀15天，且半夜有任何狀況，隨時得中斷睡眠支援。

周末也不得閒，有時要輪值，早上還要開會，回到家就累倒床上，放假也多賴在床上睡到自然醒，除了陪家人吃飯、看電影，幾乎什麼娛樂都沒有，更別提長途旅行。

影響情緒 誤以為是太操勞

蘇上豪12年前確診僵直性脊椎炎，起初覺得倒楣，現在感謝疾病改變他過勞的生活模式，留更多時間給自己和家人。 圖／蘇上豪醫師提供 分享 facebook

只是，每次上完刀就渾身不適、有「黏滯感」，連帶影響情緒，經常臭著一張臉。早上腰痠背痛、爬不起來。我都以為是太操勞，殊不知是疾病作怪。

記得香港迪士尼剛營運那年，難得抽空帶全家去玩，但回台隔天開始發高燒、腹瀉到住院，因在香港吃生魚片，以為食物中毒，所以掛感染科，沒想到再隔幾天竟無法行走，檢查是左腿關節積水。

打了快一周抗生素，水腫未消，心想「好不容易出去玩就食物中毒，還這麼嚴重」，不過也開始懷疑是否與椎間盤突出有關。

遺傳傾向 腰痠背痛須注意

神經外科的學弟來會診，懷疑是僵直性脊椎炎，改由風濕免疫科檢查。檢查發現，骶髂關節上半段二分之一沾黏，有一到二節的腰椎變形，HLA-B27基因呈陽性，確診僵直性脊椎炎。後來注射一劑類固醇，水腫就消了。

因僵直性脊椎炎有遺傳傾向，手足及孩子也可能罹病，雖沒要求家人去檢查，但特別叮嚀他們多運動，一旦有腰痠背痛等情形，可朝僵直性脊椎炎方向檢查，別像我繞一大圈。

與病共存 以運動代替藥物

我看過許多風濕免疫科醫師，都建議注射抑制劑，但有肺結核等副作用。謹慎考量後，因病情較不嚴重，決定以運動代替藥物，除非痛到不行，才服用止痛藥舒緩痛楚。

臨床建議，僵直性脊椎炎患者最好的運動是游泳，但我工作忙碌，沒空游泳，所以報名運動課程，學皮拉提斯、甩手功及伸展操，每周固定運動3到4次。另也改走路上班，加上醫院內走動，一天至少10公里。

我從小皈依佛門，記得師父25年前就發現有血管瘤，因血管瘤很大，只要破掉就沒命。但師父至今健在，他知道我生病後，說「身體提醒你要休息了」，要我好好照顧自己、與病共存，否則想服務別人也做不到。

確診僵直性脊椎炎後，家人也希望我降低工作量，2012年我離開振興醫院。

感謝疾病 扭轉了過勞生活

蘇上豪以「暗黑醫療史」獲得第四十屆金鼎獎。 圖／蘇上豪醫師提供 分享 facebook

現在回想，過去工作太忙，周末都在補眠，沒有好好參與孩子的成長，多留一點時間給自己。現在有餘裕寫作且愈寫愈上癮，「達文西的機器人」被收錄在中山醫學大學醫學系的國文教材文選，得到醫界說書人的封號。

我本來就會要求病人改變生活習慣，不能只是看病拿藥。當我成為病人後，更積極宣導這個觀念。國人常見三高慢性病，多不是天生的，而是後天不良生活習慣引起，包括吃太好、久坐不愛運動等，有時只要修正飲食習慣及增加運動量3個月，再複診可發現數值回穩，不一定要吃藥。

正向思考 藉生病修正習慣

這些觀念必須花時間衛教，部分醫師因病人多，可能病人坐下來不到1分鐘，就下診斷開藥。我要求自己留5分鐘給病人，讓病人多說一點話，也讓自己有多一點時間教導病人改變生活習慣。

有病人認為：「醫師這麼厲害怎麼可能生病？」我本來也不願讓人知道我生病，擔心病人驚惶，但現在不這麼在乎了，倒是希望病人了解，生病是身體健康警訊，修正生活習慣與疾病共處。

蘇上豪小檔案

蘇上豪確診僵直性脊椎炎後，決定改變生活方式，與疾病和平共處。 圖／蘇上豪醫師提供 分享 facebook

現職：

●博仁綜合醫院心臟血管外科主任

年齡：50歲

出生地：高雄

學歷：國防醫學院醫學系畢業

專長：

●高血壓、高血脂、冠狀動脈疾病等各類心臟病及心臟外科手術

興趣：

●寫作、聽音樂

經歷：

●振興醫院心臟血管外科主治醫師

●著有「國姓爺的寶藏」、「開膛史」、「DNA的惡力」、「鐵與血之歌」，2016年以「暗黑醫療史」榮獲金鼎獎殊榮。

醫學辭典／僵直性脊椎炎 好發40歲以下

僵直性脊椎炎是一種慢性發炎性脊椎關節病變，好發40歲以下，症狀是持續性下背痛，尤其是晨間最不舒服。併發症有虹彩炎、乾癬（牛皮癬）、腸炎、阿基里斯腱炎等，導致眼痛、視力模糊、全身皮膚龜裂掉屑、胃部不適或足跟疼痛，肺活量也會變差，應戒菸避免影響呼吸功能。

若沒好好運動，脊椎韌帶關節恐出現沾黏，造成駝背現象，嚴重會造成行動不便。脊椎因沒彈性，比正常人更易受傷，曾有病人走路踉蹌，脊椎就斷掉，導致半身不遂，無法控制大小便。為避免症狀影響生活品質，及早就醫治療、控制症狀，才是自保之道。