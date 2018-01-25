出國注意！國道進出桃機1月27日起大改道
桃園國際機場積極推動建設第三航廈，為提供第三航廈完整基地空間，歷經17個月的WC滑行道遷建南段工程，即將於農曆年前完工，桃園國際機場緊鑼密鼓將進行第二階段北段工程。因施工需要，由國道進出機場交通動線自今年1月27日（六）上午5時起分2-1、2-2雙階段調整。由於進出機場動線已改道一年多，預估用路人只要放慢車速約速限50公里/小時、注意標誌指示，不會增加行車時間。
桃園機場公司表示，根據規畫，2-1階段於1月27日上午5時起改道完成，國道2號進出機場車輛，由航站南路進、航站北路出；2-2階段於1月31日上午5時改道完成，一直到11月底，車輛都是由航站南路進出機場。
整體改道時間由1月下旬起至11月，雖然改道，機場公司仍維持雙向各3線道通行的用路品質，每車道寬3.5公尺，確保用路人不會感到擁擠。行經改道區域，除了至第一航廈、第二航廈旅客依標誌行駛之外，對於進入華航園區路線影響較大，在二階段改道之後，都需至塔台路迴轉，還請旅客、洽公民眾及上班同仁多加配合。工程結束後將以寬廣大氣的6~7線道迎接進出國門旅客，並恢復原本航站南路進、航站北路出國道的交通動線。
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