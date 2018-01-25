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「護理人員不管到哪都可睡」 一張照片惹網友心疼

2018-01-25 20:44聯合新聞網 綜合報導

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼一張照片，寫著「護理人員就是不管到哪都可以睡的概念...
有網友在臉書社團「爆廢公社」貼一張照片，寫著「護理人員就是不管到哪都可以睡的概念」，引來大批網友們心疼「辛苦了」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
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「我真的累了！」前年有一高雄護理長傳Line告知執行長需要休息，沒想到被拔掉護理長頭銜並降薪2萬元。其實護理師們平時除了照料病患、輪值大夜班及超時工作，偶爾也會遇到病患吵鬧、騷擾事件。今（25）日有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，並寫著「護理人員就是不管到哪都可以睡的概念」，引來大批網友們心疼回應「辛苦了」、「向無名英雄致敬」。

近日網路熱烈討論的還有網友公開某醫院護理師的「往生班表」，1個月只休3天，還要連上9天班，讓外界看了傻眼。另外，三讀通過的新版本勞基法將輪班間隔原則訂為11小時，但「例外情形」可下修，也遭護理工會痛批淪為「血汗幫兇」，護理代表直言，縮短輪班間隔無助於應對緊急狀況，補足人力才是重點。

面對「累倒」的護理師照片，網友不捨的說「台灣護理人員真的非常辛苦，在醫療界真的是做功德」、「護理師光三班輪就累爆了，不用說還有一堆阿哩阿雜」、「她不是不管到哪都可以睡，而是累到有地方就睡了」，有相關工作經驗的人留言「真的，我也做過這件事」，還有曾住院開刀的人說「不管他們怎麼管我碎念，我都覺得他們是天使，頭上有光環啊！辛苦啦！」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼一張照片，寫著「護理人員就是不管到哪都可以睡的概念...
有網友在臉書社團「爆廢公社」貼一張照片，寫著「護理人員就是不管到哪都可以睡的概念」，引來大批網友們心疼「辛苦了」。 圖擷自臉書社團「爆廢公社」
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