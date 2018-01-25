治療精神疾病露曙光 中研院找到修復機制

2018-01-25 14:39 中央社 台北25日電



中研院研究團隊近期發現神經細胞中一種新的DNA修復調節機制，將有助於發展精神及神經退化等疾病的治療方式。 圖／ingimage 分享 facebook

全世界有數百萬人罹患精神疾病，中研院今天表示，生物醫學科學研究所發現，神經細胞中一種新的DNA修復調節機制，將有助於瞭解具DNA修復機制缺陷的疾病。

中央研究院今天發布新聞稿表示，中研院生物醫學科學研究所特聘研究員陳儀莊研究團隊，近期發現神經細胞中一種新的DNA修復調節機制，將有助於瞭解具DNA修復機制缺陷的疾病，例如精神疾病及神經退化疾病等，並進而發展出更有效的治療方式。研究成果已於3日發表在國際知名期刊「分子精神病學」（Molecular psychiatry）。

中研院指出，一般而言，人體可以自動代謝過多的自由基，並修復被自由基破壞的DNA，使細胞保持在正常的狀態。但是目前科學發現，許多精神疾病的神經細胞中都有自由基過多、以及被破壞的DNA無法正常修復的病理特徵。

中研院說，當神經細胞中受損的DNA無法正常被修復，便會導致錯誤的傳導，最後造成神經細胞死亡，因此，如何改善神經細胞內有缺陷的DNA修復機制，便是目前精神疾病研究的重要課題之一。

中研院表示，研究發現神經細胞含有一種與DNA修復調解有關的複合體─TDG複合體。TDG複合體是由TRAX、DISC1及GSK3β激(酉每)所組成，過去研究發現TRAX和DISC1都是與精神疾病相關的蛋白質，而GSK3β激(酉每)則與調節DNA修復機制能力有關。目前常用於躁鬱症、精神分裂症等疾病的藥物「鋰鹽」，即是透過抑制細胞中的GSK3β激(酉每)，達到減緩精神疾病惡化的效果。

中研院說，研究團隊長期關注神經細胞膜上的A2AR受體，這次的研究也發現，A2AR受體可望成為神經細胞修復的關鍵：活化A2AR可拆散TDG複合體，使其中的TRAX進入細胞核，和細胞核內的ATM蛋白質結合後，增加偵測DNA損傷的能力，並且開啟修復DNA的機制，進而增進神經細胞在過高氧化壓力下的存活率。

中研院表示，這次研究所發現的TDG複合體對於具DNA修復機制缺陷的疾病提供了新的標靶，期待未來此複合體可以幫助開發精神疾病及神經退化疾病的新型治療方式。