開獎囉！11-12月發票千萬特別獎獎號「75350343」

2018-01-25 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



統一發票開獎。 圖／聯合新聞網 分享 facebook

去（106）年11-12月期統一發票獎今天在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「75350343」，本期中獎發票自今年2月6日起開始兌獎，期限至5月7日。

財政部建議，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，若中千萬元特別獎，兌領時可省下4萬元的印花稅。

開獎號碼如下：

特別獎：75350343

特獎：67035249

頭獎：03696891、79882491、77486437

增開六獎：055、816、292