屏縣空汙惡化 竟獲環保署頒獎

2018-01-25 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



灰濛濛的屏東地區，空氣品質讓民眾特別有感。 聯合報系資料照片／記者翁禎霞攝影 分享 facebook

環保署今天下午頒獎，以300萬至1000萬元不等的獎勵金肯定地方環保機關協調公私場所空汙染減量有成。不過，縣市組第2名的屏東縣被環團指PM2.5的測值惡化竟獲獎，環保署解釋，屏東空汙源多來自外縣市，縣內工廠確實有做到自我減少排放的目標。

秋冬空品紅害不斷，為改善空品不良情形，環保署鼓勵地方主管機關積極協調公私場所自願降載，評比期間為2016年第4季至2017年第1季，也就是上一個秋冬空汙季，與再前一個年度同期的減量。評比結果直轄市組取2名，為台中市第1名可獲得1千萬，新北市第2名，可獲800萬。縣（市）組取3名，分別為嘉義縣第1、屏東縣第2及澎湖縣第3名，分別可獲得500、400、300萬。

環保署空品處長蔡鴻德說，獎勵金來自空汙基金，獲獎縣市必須提計畫申請，用於空氣品質改善及汙染防制工作。不過空汙法上路後，空汙減量由法定的季節性差別費率來鼓勵，本次評比是第一次也是最後一次。

環保署統計，本次全台共有80家公私場所配合自主減量，推動期間減少的硫氧化物、氮氧化物和揮發性有機物共約4,497公噸，約相當台中發電廠停車44天。

縣市組的第二、三名是縣內工廠不多的屏東、澎湖，降載成效如何贏過其他地方? 蔡鴻德解釋，兩個地方政府落實宣導且配合的降載業者是與自身前一年度的數據比較，因而獲獎。由自動監測站的固定汙染源數值證明接受輔導的業者的減量成效，並非指屏東縣的整體空汙改善排第2名。