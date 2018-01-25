空汙減量 高屏不足2成敬陪末座

2018-01-25 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



高雄改善空汙年減量不足兩成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環保團體今天公布台灣本島縣市2014年到2017年細懸浮微粒（PM2.5）改善情況，年平均值以嘉義市減量最多，南投縣、彰化縣分居二、三名；減幅最多的前三名為台東縣、苗栗縣與彰化縣；減幅最少的高雄市與屏東縣，是唯二改善幅度不足二成的縣市。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，檢驗2014年到2017年手動監測PM2.5年平均值，剛好也能檢視這一屆縣市長執政三年的減量成績。嘉義市PM2.5減量最多，從34.7μg/m3降到26μg/m3。減幅則以台東縣26.7%最多，苗栗縣26.2%、彰化縣26.1%分居二、三。

他指出，2014年到2017年，PM2.5減幅最少的是屏東縣的12%，次少的則是高雄市的16.8%，是唯二改善幅度不足二成的縣市。

若以苗栗作為台灣南北分水嶺，2016至2017年PM2.5手動監測年均值，南北差距從7.7μg/m3擴大到9.2μg/m3，呈現「一個台灣，兩天空」。

國民黨立委陳宜民說，美國兒科醫學會雜誌期刊指出，孕婦懷孕中期若暴露在PM2.5，會隨曝露量的提高，讓胎兒臍帶血、白血球端粒縮短，進一步影響胎兒健康。他表示，蔡英文總統上任後，屏東的PM2.5不減反增，環保署在蔡英文故鄉的空汙治理「全是空」。

時代力量立委徐永明說，若小朋友的健康是取決於生活地區，是政府與國家的恥辱，如果改善空汙要靠民間團體，政府應該反省。他說，今天立法院審查環保署相關預算時，會拿這些數據詢問環保署長李應元如何解決，他呼籲環保署搬到南部，「搬到空汙第一線」。

環保署環境監測及資訊處科長呂澄洋說，看空汙數據時必須考慮大環境的差異，前年與去年天候狀況比較，前年降雨量比去年多很多，也會影響數據。環保署將監測資訊充分公開，希望讓社會更了解空汙情況。