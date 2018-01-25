災防訊息傳遞時序 未來NCC網站查得到

2018-01-25 12:29 中央社 台北25日電



台北市北投區17日發生地震，不少民眾質疑簡訊通知發送太慢。 聯合報系資料照／記者林怡君攝影 分享 facebook

NCC今天表示，為避免民眾對災防簡訊發送有疑慮，將盡速規劃在NCC網站中公布未來包括地震速報等各項災防訊息的傳遞時序，供民眾查詢參考。

1月17日下午1時59分台北發生芮氏規模5.7地震，中央氣象局觀測，震央位在北投區，地震深度140公里，台北、宜蘭震度3級，多數民眾有收到簡訊通知，不過，有人在地震發生5分鐘後才收到簡訊，遭批發送速度太慢，有人甚至反應沒收到。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿指出，目前災防告警細胞廣播系統已提供8個機關12種災防訊息發布使用，由行政院災害防救辦公室統籌規劃，責成國家災害防救科技中心(NCDR)建置災防訊息發布統一資訊平台及網頁專區。

NCC指出，災防告警訊息傳遞時序，會先由災害防救業務單位，像中央氣象局發出告警訊息，再透過NCDR整合彙整，轉至行動通信業者3G及4G系統廣播至手機，發布時間會依照災害性質不同，由災害防救業務單位決定發布時機，像是氣象局發布「顯著有感地震報告」，縣市政府所在地觀測震度達3級以上，就會對地區民眾發送地震報告。

NCC表示，以17日北投地震為例，下午1時59分發生，中央氣象局依據震央附近地震偵測感測器，進行資料判讀及處理，決定地震告警訊息的震度、發布時機、警訊種類及涵蓋區域，總計氣象局從地震發生至發出地震告警訊息共計5分34.426秒。

接著地震告警訊息會傳送到NCDR，然後訊息會再送至行動通信業者細胞廣播控制中心(CBC)，約花費約0.451秒，之後行動通信業者CBC會把地震告警訊息送至4Ｇ系統，廣播到手機平均約5秒；送至3G系統平均約10秒時間。

至於為何有民眾沒有收到告警訊息，NCC表示，災害防救業務有關機關會依災害發布原則，對告警區域發布告警訊息，像是17日地震氣象局僅針對新北市、宜蘭縣、台北市發布，其他縣市民眾不會收到，而地震告警訊息持續發布5分鐘，如民眾不在上述縣市範圍或5分鐘後才到達，也同樣收不到告警訊息。

NCC指出，會儘速規劃在NCC網站災防告警服務專區，公布包括氣象局所發布地震速報或地震報告等在內各項災防訊息傳遞時序，對於沒收到訊息或質疑收到太慢的民眾，可以前往查詢及參考。