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胖小孩4個部位黑黑的 恐是前期糖尿病

2018-01-25 12:24中央社 台北25日電

書田診所小兒科主治醫師戴季珊25日表示，台灣飲食西化，孩童肥胖問題也愈來愈嚴重，...
書田診所小兒科主治醫師戴季珊25日表示，台灣飲食西化，孩童肥胖問題也愈來愈嚴重，家有胖小孩的爸媽注意，若是孩子後頸、腋下、關節處、手指出現黑黑的色素沉澱，而且洗也洗不掉，當心是肥胖導致的糖尿病前期症狀「黑色棘皮症」，恐增加心血管疾病風險。（書田診所提供） 中央社
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家有胖小孩的爸媽注意，若是孩子後頸、腋下、關節處、手指出現黑黑的色素沉澱，而且洗也洗不掉，當心是肥胖導致的糖尿病前期症狀「黑色棘皮症」，恐增加心血管疾病風險。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊今天在記者會中表示，台灣飲食西化，孩童肥胖問題也愈來愈嚴重。根據統計，10年來孩童肥胖問題已從2成增加到3成，國小、國中學童體重高達5、60公斤已越來越常見。

戴季珊說，日前曾收治一名12歲男童小杰，因家長擔心孩子長不高帶到門診檢查，男童身高152公分、體重高達60公斤，其實身高不算矮，但已經屬於肥胖，一問之下才發現他非常愛吃甜食、含糖飲料、炸物等高熱量食物。

經超音波等相關檢查發現，男童不僅有中度脂肪肝，空腹血糖高達100mg/dl，且有胰島素阻抗情形，已經是前期糖尿病症狀，而且後頸、腋下都有黑黑的色素沉澱，家長原本以為只是洗澡沒洗乾淨，實際上竟是前期糖尿病症狀「黑色棘皮症」。

究竟什麼是黑色棘皮症，戴季珊解釋，當體內胰島素分泌過多，就會產生胰島素阻抗性，使皮膚細胞增生、刺激黑色素沉澱，最常出現在後頸、腋下、關節處、手指等地方，看起來黑黑的，就像沒洗乾淨，未來得到糖尿病的風險將大大提高。

戴季珊說，兒童肥胖不只會導致糖尿病，也會使得生長板提早癒合，還可能引發心血管疾病、肝膽系統疾病、睡眠呼吸中止症等，嚴重甚至可能引發股骨頭近端生長板滑脫症、O型腿等。

不只如此，國外研究更顯示，青少年肥胖族群未來死於冠狀動脈疾病的風險是正常體重族群的5倍。

戴季珊表示，臨床觀察發現，肥胖兒童大多外食、蔬果攝取不足、偏好含糖飲料，而且3C產品使用過度，平時又很少運動，建議父母應養成孩子每天從事1小時體能活動的習慣，看電視、3C產品時間低於2小時，盡量多在家吃飯，而且一定要吃早餐，切勿以零食取代正餐。

肥胖糖尿病

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