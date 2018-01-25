吳德榮：下周先濕冷後乾冷 影響逾1周

2018-01-25 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天起東北季風稍減弱，迎風面北海岸、東北部、東部仍有局部雨；北台灣雲量略減少、白天氣溫略升、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

他說，明天、周六另一波東北季風南下，明晚至周六清晨，沿海空曠地區再降至13、14度、都會區14、15度左右，稍轉冷；迎風面北海岸、東北部、東部有局部雨，大台北東側也有零星降雨的機率。周六白天至周日上半天東北季風減弱，白天氣溫回升，低溫僅回升1、2度，天氣好轉。

他表示，周日鋒面在台灣附近蘊釀，氣溫回升、有短暫空檔，但水氣逐漸增多、降雨機率愈晚愈高。下周一至下周三白天，第一股冷空氣南下、天氣濕冷，沿海空曠地區降至11、12度。下周三晚第二股更強的冷空氣開始南下，氣溫再劇降；下周四或下周五起漸轉乾冷。

吳德榮表示，最新模式模擬下周六晚上8時500百帕天氣圖顯示，槽線從日本海延伸至台灣，槽後西北流導引極地大陸氣團南下；負距平中心在南韓附近，顯示寒潮爆發才剛過其鼎盛期，所以台灣受其影響的時間，前後將超過1周以上。至於最低溫氣溫會降到幾度？超過1周的模式模擬是有一定的不確定性。

至於降雪的條件，他說，下周一至下周三水氣很多，3000公尺以上高山也常在零度以下，有降雪的機率。下周四2000公尺左右也降至零度，但水氣正在轉乾，兩個條件是否能配合而降雪？還需要觀察。

中央氣象局說，今天東北季風稍減弱，明天至周六清晨東北季風增強；周六至周日東北季風再減弱；東北季風影響期間，各地早晚天氣較涼，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，其他低溫16至18度，白天北台灣高溫20、21度，有下雨時高溫會再降一些，中南部23至26度，日夜溫差較大些，花東22至24度，天氣較舒適；降雨方面，水氣也是一波波，迎風面的東部及北部地區有局部短暫雨，東北季風較強時，降雨會多些，而中南部則相對較穩定，大致為多雲可見陽光的天氣。

下周一至下周三強烈大陸冷氣團南下及影響，各地氣溫明顯下降，下周二、下周三清晨預估在中部以北、東北部約10至12度，南部及花東也僅14、15度，請留意氣溫明顯變化做好保暖；除此之外，還有華南雲雨區東移影響，除迎風面的東半部及北部地區有短暫雨，中部地區及南部山區也會有短暫雨，也請留意。