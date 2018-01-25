呂秋遠列尾牙十大須知 網友盼立法禁員工表演
律師呂秋遠在臉書分享《年終尾牙十大須知》，其中第3點的尾牙表演不該舉辦，最引起網友共鳴，網友表示，「尾牙應該是主管表演」、「尾牙真的很討厭 ，為何不錢發發就好了」、「第3點根本在整員工，老闆怎麼不自己上台表演」、「員工下班就很累了，還要準備節目」、「第3點可以立法禁止嗎？」
朱姓網友說她非常認同第三點，她之前任職的公司強迫每個部門的每一個人都要上台表演，還要做道具說公司很好很棒，每天工作做不完還要下班練習，每天一早也要練習，服裝要求一致，所以被迫花錢買只會穿一次的短裙。「想起來超級無敵不爽，那陣子壓力大到抵抗力不好，還得到流感，不停發燒退燒，還好最後離職了！輕鬆很多」。
而第10點的「沒有尾牙，趕快離職，不得有流連忘返、心存僥倖之念頭」，也讓網友叫好，「最後1點是真正重點」、「第10點整個打醒我！」
●呂秋遠的《年終尾牙十大須知》：
1.舉辦地點，必須慎選，不得有便宜行事、敷衍搪塞之態度。
2.餐點價位，應有品味，不得有CP過低、有吃就好之狀況。
3.尾牙表演，不該舉辦，不得有員工構思、基層犧牲之行為。
4.活動摸彩，最好慷慨，不得有少了現金、收了想丟之獎品。
5.主管致詞，簡短扼要，不得有不切實際、妨礙消化之內容。
6.邀請團體，不宜昂貴，不得有消耗預算、唱歌百萬之情況。
7.喝酒敬酒，不能強迫，不得有假借職權、藉酒裝瘋之問題。
8.加碼現金，理所當然，不得有阮囊羞澀、不知進退之為難。
9.吃完餐點，儘速散場，不得有藉故加班、有下一攤之要求。
10.沒有尾牙，趕快離職，不得有流連忘返、心存僥倖之念頭。
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