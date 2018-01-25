呂秋遠列尾牙十大須知 網友盼立法禁員工表演

2018-01-25 06:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



圖為尾牙示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照 分享 facebook

律師呂秋遠在臉書分享《年終尾牙十大須知》，其中第3點的尾牙表演不該舉辦，最引起網友共鳴，網友表示，「尾牙應該是主管表演」、「尾牙真的很討厭 ，為何不錢發發就好了」、「第3點根本在整員工，老闆怎麼不自己上台表演」、「員工下班就很累了，還要準備節目」、「第3點可以立法禁止嗎？」

朱姓網友說她非常認同第三點，她之前任職的公司強迫每個部門的每一個人都要上台表演，還要做道具說公司很好很棒，每天工作做不完還要下班練習，每天一早也要練習，服裝要求一致，所以被迫花錢買只會穿一次的短裙。「想起來超級無敵不爽，那陣子壓力大到抵抗力不好，還得到流感，不停發燒退燒，還好最後離職了！輕鬆很多」。

而第10點的「沒有尾牙，趕快離職，不得有流連忘返、心存僥倖之念頭」，也讓網友叫好，「最後1點是真正重點」、「第10點整個打醒我！」