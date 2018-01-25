春節花東車票一樣難買 台鐵橫渡線沒那麼神？

2018-01-25 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



交通部斥資二點七億興建台鐵七堵至八堵間橫渡線，北花尖峰運能提升兩成，但春節東線車票昨開賣後，尖峰普悠瑪號、太魯閣號、自強號等車票仍秒殺。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台鐵春節東部幹線車票昨天凌晨開賣，熱門長途普悠瑪號、太魯閣號、自強號等座位被秒殺。不過，交通部去年才斥資兩億七千萬興建七堵至八堵橫渡線，北花假日尖峰時段運能如預期提升百分之廿，但為何花東車票還是一樣難買？橫渡線似乎未像原先說的「那麼神」？

交通部長賀陳旦昨表示，橫渡線已達春節疏運預期目標，但東部軌道容量、列車不足，長期仍需等待台鐵雙軌電氣化及購車計畫完成。

春節六天雙鐵車票搶購踴躍，台灣高鐵上周開賣春節疏運車票，瞬間曾湧入四十萬人，開放訂位一小時系統也處理卅七萬張訂位，比去年大幅成長四成，創史上最高。昨天台鐵春節車票開賣系統一度塞車，台鐵統計第一分鐘賣出五萬筆、約十一萬張車票，但不少花東民眾哀號「連不上」、「沒訂到」，直呼「噩夢又來了」。

台鐵花東線長期軌道容量不足、營運調度功能不佳，加上售票系統無法讓座位有效運用，每逢連假或節日，搶花東火車票已成東部民眾的痛。位在七堵—八堵間的橫渡線，是基隆輕軌的第一階段計畫，可讓七堵站往北出站的車，及從基宜花進入七堵站車輛提前交會進站，不會為避讓拉長停等時間。

七堵至八堵增設橫渡線在去年十一月完成，十二月七日增開班次。這條賀陳旦提出、獲行政院前院長林全大力肯定的橫渡線，曾讓林全形容為是「花小錢、卻需要花心思」設計的路段，甚至列為「賀陳旦ＫＰＩ」，強調這是「非常重要的指標性工作」。啟用後，卻被立委質疑實際增班只增加百分之五至七，東部鐵路運輸仍一票難求，是「虛晃一招」。

賀陳旦表示，完工後平常日增加百分之六，但例假尖峰日增加百分之廿。不過，依舊供不應求。賀陳旦解釋，花東目前沒辦法利用土木方式提升運量，且目前容量已相當滿、也沒有列車可投入，其次，台鐵號誌系統在固定區間不能有別的列車進來，加上列車種量多、加減速不同，即使七堵橫渡線可讓軌道間互相連結，但整體來看仍不夠提升東部運能。