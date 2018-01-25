轉型成功／名產玩花樣 鹹魚翻生

梓官區渔會開發的「壹口切」烏魚子，產品設計上強調拆封即食的方便性，隨時都能自在享用。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

名產轉型之路，不乏成功案例，有些過程甚至可用「鹹魚翻生」形容。

梓官烏魚子 壹口切

高雄梓官區漁會近年將賣相NG、品質卻不打折的烏魚子，開發成「壹口切」休閒即食包，竟打開新的銷路，成為輸出國外的伴手禮，連批發商都說，壹口切烏魚子的誕生，讓大家看到產業新曙光。

漁會供銷部主任黃志雄說，「壹口切」烏魚子在產品設計上強調拆封即食的方便性，隨時都能自在享用。產品以「切塊」形式呈現，再透過原色牛皮紙封條結合漁網的意象，象徵把烏魚子的好味道網羅其中。另有「魚造型脆片禮盒」取早年曬鹹魚乾的意象開發而成，包裝設計得到德國紅點及iF設計大獎，銷售拉出長紅。

梓官區渔會以在地出產的新鮮漁獲開發而成的「風味脆片禮盒」。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

台中小林煎餅 客製化

台中大雅區「小林煎餅」從1950年創立至今已68年，家喻戶曉，12年前在高速公路休息站創新推出現烤的點心「釣鐘燒」一炮而紅，創下年營業額3億元驚人業績，但風光5年後退燒。

小林煎餅決定繼續用煎餅挖掘年輕消費族群，推出客製化煎餅，甚至可配合節慶喜事製作。結果有家電、機械精密企業在煎餅印上自家的LOGO圖騰，也有新人設計名字圖案作成獨一無二的喜餅，母親節送禮還可DIY康乃馨花朵。因每塊煎餅都能結合客人的故事，老企業從此有了年輕新形象，小林煎餅再度走紅。

小林煎餅客製化。 圖／擷自小林煎餅臉書 分享 facebook

台南竹炭黑金 變黃金

台南龍崎區栽種竹筍面積約365公頃，居民也靠竹維生。社區產業從燒木炭、編織竹藝品，到燒製竹炭，竹材被賦予各式新生命，龍崎農會也靠竹子挽救營運，打造竹炭黑金品牌，從谷底翻身。

台南市龍崎區有「采竹之鄉」的美譽，龍崎農會推出「阿炭伯」品牌，並推動「台灣炭」標章成立，將竹材變黑鑽石。 記者綦守鈺／攝影 分享 facebook

總幹事余秀聯說，龍崎農會為提升竹子價值，促進農業轉型，13年來陸續建置竹炭窯、竹炭故事館、與林試所合作推出「阿炭伯」品牌，把窯燒的成堆黑金，翻轉成為黃金。目前竹炭商品達50餘種，平均月入30至50萬，並推動「台灣炭」標章，吸引不少遊客慕名採買，成為台南知名伴手禮。