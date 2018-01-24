顛覆傳統 名產求生之路

宜蘭餅是宜蘭人氣高的新名產之一，設有觀光工廠。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

時代變遷，名產推陳出新，經典名產不斷面對新品牌挑戰，如傳統「宜蘭三寶」膽肝、鴨賞、金棗糕，後來暴紅的牛舌餅、奶凍捲等美食，都靠著創新轉型，延燒市場熱度，成功保衛消費版圖。

金桔、金棗相關產品多，包括蜜餞、金棗糕等，都是宜蘭名產，但橘之鄉蜜餞形象館總經理林鼎剛說，過去因少數不肖業者製程問題被誇大，金棗糕曾被汙名為「真糟糕」，重創產業。他們家在危機中努力27年才挽回頹勢，透過更專業、更透明製程，才讓蜜餞重回市場。

金棗相關產品多元。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

金棗糕是宜蘭傳統名產。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

林鼎剛說，橘之鄉每年舉辦「金橘文化聚」結合藝文活動，讓消費者吃下去的不只是美食，也認識在地文化特色之美，創造雙贏。

膽肝與鴨賞是蘭陽名產，家喻戶曉，但業者很早發現，傳統整隻或半隻的包裝，只適合家庭料理，對個人外食不太方便；十餘年前陸續推出已切好可即食的「方便版」，小包裝的「便利包」打開新市場。

宜蘭傳統名產膽肝。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

近年「櫻桃鴨」品種走紅，業者在傳統口味外，也標榜使用櫻桃鴨製作鴨賞，繼續讓消費者趨之若鶩。

不少人遊客到宜蘭必買牛舌餅，但牛舌餅各家都做。為了市場區別，宜蘭餅創辦人、糕餅師傅劉鐙徽，以純手工顛覆傳統方式，創造出只有0.1公分的超薄鮮奶牛舌餅，2001年取名「宜蘭餅」，獲得許多獎項。

宜蘭餅公司經理劉瓊鎂說，從原創宜蘭餅到現在已有9種口味，堅持手工製作「超薄化」，10年前雪隧通車，名氣與買氣急升，引起跟風，因此成立觀光工廠，取名「宜蘭餅發明館」正名，無形中擦亮品牌。

宜蘭餅堅持手工製作「超薄化」。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook

2007年推出的諾貝爾奶凍捲，至今已紅10年，仍是宜蘭很夯的伴手禮，口味累積10餘種，銷量最好的是草莓和芋頭，歷久不衰。

創辦人張智聰表示，奶凍捲會暴紅，除了真的好吃，也靠傳媒行銷、網路傳遞，包裝精美、造型口感新穎，擄獲年輕人的心。他深知很多產品「最多2年就退燒」，因此要求自己堅持品質、每年推出新口味，但品牌保值的關鍵是「不要怕人吃」，店面常擺滿切塊奶凍捲，試吃免錢，如果吃到滿意，自然買得更願意。

奶凍捲是宜蘭很夯的伴手禮。 記者張芮瑜／攝影 分享 facebook