對抗抄襲╱名產提升內涵 找附加價值

新北市經發局鼓勵名產轉型，辦名產創意賽，例如以往熱銷的蛋黃酥，有店家研發創新口味或獨特造型。 圖／新北市經發局提供 分享 facebook

名產如何對抗抄襲？學者和官方都建議，持續創新，作好市場區隔，提升內涵及附加價值，還能為產業找到新出路。

「有在地原料、文化特色、又有體驗分享，讓名產不只是名產而已，是產業提升應走的路。」明新科大休閒事業管理系主任林致遠建議，產品或許會被模仿，但內涵不可取代。

例如，使用宜蘭金棗與大陸金棗就是不同，名產要延伸到體驗，像鯖魚也是名產，如加上漁撈體驗，可以加值；南澳自然田米也是名產，如再加上一日農夫體驗，價值更不一樣。

新北市經發局鼓勵名產轉型的方法是舉辦創意競賽，例如一甲子老店龍鳳堂餅舖製作番茄造型蛋黃酥、拉菲樂烘焙坊製作柚子造型蛋黃酥，格賣蛋糕也推出新口味「西瓜酥」，獨特造型都讓令消費者耳目一新。藉活動良性競爭，店家也可打知名度，拉抬整體烘焙業聲勢。

蛋黃酥老東西新吃法，令消費者耳目一新。 圖／新北市經發局提供 分享 facebook

「名產的定義應該是要土生土長，但不是一成不變，要跟著時代與市場，有不斷與新的創意才行。」橘之鄉蜜餞形象館總經理林鼎剛說，名產的重點在於獨特性，在地的特色是對抗抄襲的武器之一，創意與創新則可為產業找新的出路。

「要歷久彌新，做出品牌是關鍵，其次是包裝和口味革新。」宜蘭在地部落客「小虫」認為，避免宜蘭三寶褪色，口味要長進，在市場維持時間就會更久，不怕被複製與取代。

另外，鴨賞、膽肝若要找出新路，除方便性外，可跟超市超商合作，推出下酒菜版、泡麵包裝甚至是下午茶組，增添便利性，有創意也有品牌。