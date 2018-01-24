早餐連吃4個月麵包 她眼紅發炎

2018-01-24 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



李小姐（右）配戴角膜塑型片13年，去年迷上吃麵包，導致結膜炎發作，醫師林柔君（左）提醒麵包、油炸等熱性食物應慎食。 記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

太常吃油炸、辛辣食物，恐引發過敏性結膜炎。高市聯合醫院眼科主治醫師林柔君發現，接受角膜塑型術的兒童，常因配戴期間發生結膜炎、分泌物過多等症狀得停戴，詳問發現油炸、燥熱飲食竟是禍首，要求患者停掉這類食物兩周，症狀就不藥而癒。

林柔君表示，角膜塑型片在台問世20年，有9成都是14歲以下兒童配戴，但據中醫理論，14歲以下兒童屬熱性體質，她臨床觀察10多年，發現小朋友若攝取油炸、麵包、胡椒、辣椒調味等熱性食物，就容易引發結膜炎、鼻炎、異位性皮膚炎等熱性相關疾病。

林說，曾有10歲男童因近視配戴角膜塑型片兩年，日前因眼睛發紅、疼痛就醫，檢查發現角膜點狀破皮，但清潔、點藥都正常，原來他連續好幾天都吃香雞排，導致眼睛分泌物過多黏住鏡片，硬拔下鏡片後，角膜因此受傷。

林表示，依個人冷熱性體質搭配「食療」，對常見的結膜炎、針眼、眼瞼炎等，有明顯改善效果，有名替代役男入伍後，眼睛長達半年紅腫、畏光，找醫師開診斷證明辦退役，她要役男停吃團膳中的辛辣及油炸食物1個月後，眼疾痊癒，也順利服完兵役。

配戴角膜塑型片已13年的患者李小姐現身說法表示，她去年迷上歐式麵包，長達4個月天天吃麵包當早餐，結果眼紅發炎找不出原因，斷斷續續停戴，視力大受影響，直到戒掉麵包，發炎症狀也跟著不見了。