綠島大象推動食農教育第3站 完成與香港城市大學交流
為增進台灣與香港的環保教育與食農教育交流，綠島大象最近參加香港城市大學舉辦的「校園可持續發展日」活動。「大象爸爸」李孟發與師生分享台灣的環保故事，以及「象農夫」的食農教育故事，同時在校內舉辦綠島大象環保瓦楞紙DIY活動，透過廢棄物再利用的故事，希望讓台灣與香港民眾更珍惜資源循環再利用。
人稱「大象爸爸」的李孟發，多年前用100元買下綠島廢棄的校園溜滑梯大象，就在小朋友童言童語地說出「希望大象裝輪子、環遊台灣」後，開啟了他的「環保圓夢計畫」。從在台推動環境保護教育做起，2014年他首度踏出國門，迄今抵達香港近3年，下一站將前往香港城市大學，推動環境保護及文化保存，並與當地小學展開合作，推動環保以及食農教育。
香港城市大學舉辦的「校園可持續發展日」活動，此次邀請世界自然基金會、綠島大象等多個環保團體參與。由香港城市大學能源及環境學院院長陳澤強主持研討會、美國亞歷桑納州立大學教授Rob Melnick演講，說明人類面臨永續挑戰，需要透過各種形式努力與合作來解決。台師大環境教育研究所教授葉欣誠也在演講中提及，如何運用環境與食農教育，發展大學生的永續力。
香港城市大學協理副校長何敏賢表示，綠島大象來到香港城市大學是很好的開始，讓城市大學與李兆基小學共同推動永續發展。他也被綠島大象背後的故事感動，認為大象爸爸將過去大家不關注的廢棄物，轉換成永續發展的意義，背後持續不斷的努力值得大家學習。希望城市大學的學生，未來能將綠島大象的環保故事，帶到香港更多的中小學。
李孟發說，綠島大象遊香港的具體交流目標，包括推廣至香港的8所公立大學，目前已完成的有香港教育大學、香港中文大學、香港城市大學，未來將努力到香港浸會大學、香港大學、香港科技大學、香港理工大學、香港嶺南大學等地推廣；也期望未來有機會與香港特區政府環境局合作，到當地的大學及中小學推動環保，並和香港特區政府總部、企業總部等單位分享故事，最後希望有機會能邀請到他的偶像劉德華、周潤發，共同響應環保，參加綠島大象環保教育、象農夫食農教育等活動。
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