綠島大象推動食農教育第3站 完成與香港城市大學交流

2018-01-24 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為增進台灣與香港的環保教育與食農教育交流，綠島大象最近參加香港城市大學舉辦的「校園可持續發展日」活動。「大象爸爸」李孟發與師生分享台灣的環保故事，以及「象農夫」的食農教育故事，同時在校內舉辦綠島大象環保瓦楞紙DIY活動，透過廢棄物再利用的故事，希望讓台灣與香港民眾更珍惜資源循環再利用。

人稱「大象爸爸」的李孟發，多年前用100元買下綠島廢棄的校園溜滑梯大象，就在小朋友童言童語地說出「希望大象裝輪子、環遊台灣」後，開啟了他的「環保圓夢計畫」。從在台推動環境保護教育做起，2014年他首度踏出國門，迄今抵達香港近3年，下一站將前往香港城市大學，推動環境保護及文化保存，並與當地小學展開合作，推動環保以及食農教育。

香港城市大學舉辦的「校園可持續發展日」活動，此次邀請世界自然基金會、綠島大象等多個環保團體參與。由香港城市大學能源及環境學院院長陳澤強主持研討會、美國亞歷桑納州立大學教授Rob Melnick演講，說明人類面臨永續挑戰，需要透過各種形式努力與合作來解決。台師大環境教育研究所教授葉欣誠也在演講中提及，如何運用環境與食農教育，發展大學生的永續力。

香港城市大學協理副校長何敏賢表示，綠島大象來到香港城市大學是很好的開始，讓城市大學與李兆基小學共同推動永續發展。他也被綠島大象背後的故事感動，認為大象爸爸將過去大家不關注的廢棄物，轉換成永續發展的意義，背後持續不斷的努力值得大家學習。希望城市大學的學生，未來能將綠島大象的環保故事，帶到香港更多的中小學。