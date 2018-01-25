口服標靶藥接軌 晚期肝癌有望延命

2018-01-25 00:21 聯合報 李金德／高雄醫學大學附設醫院一般及消化外科主治醫師



及早發現、及早治療，是抗癌準則。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內肝癌患者平均每年增加一萬人，約三成為晚期肝癌，標靶藥物問世，為患者帶來一線曙光。一位62歲女性患者，歷經多次肝癌治療，包括手術切除、栓塞仍復發，改用第一線口服標靶藥物，轉移的癌細胞消失，爭取更長的存活時間。

臨床上，肝癌患者使用第一線口服標靶藥物，四成患者穩定控制，平均可延長壽命三到四個月。適用對象以栓塞、電燒後效果不佳，手術切除仍復發且評估肝功能尚可者，目前健保採有條件給付，患者若服用藥物兩個月後，經檢查病況未惡化，可繼續申請使用。

第一線口服標靶藥物無效患者，過往只能症狀治療。第二線口服標靶藥物可抑制癌症惡化，據臨床試驗資料，維持腫瘤穩定機率約六成。國外文獻發表，第一線口服標靶藥加上第二線口服標靶藥，晚期肝癌患者整體存活期中位數達26個月，可降低近4成死亡風險，有效延長存活期並延緩疾病惡化。

最近有位70歲男性肝癌患者，使用第一線口服標靶藥後，癌細胞仍轉移至肺部，與醫師討論，用第二線口服標靶藥物，國內醫學中心也積極投入第二線口服標靶藥物成效研究，期望提供更多實證。

口服標靶藥物主要是利用阻斷癌細胞生長路徑，抑制癌細胞，讓癌細胞凋零死亡。多數用藥患者，可能有手足皮膚乾裂起泡、皮疹等副作用，需額外使用保濕品、穿襪子等，降低副作用造成的不適。

除了標靶藥物，其他肝癌治療方式，據國衛院資料，建議以手術切除為優先；其次，小於1公分的肝癌，可採射頻燒灼術（RFA），但有復發機會。另一種栓塞治療，主要是阻斷肝動脈血流，把癌細胞養分堵死，並搭配化學藥物殺死癌細胞，通常用於不適合手術者。

及早發現、及早治療，是抗癌準則。勿延遲就醫、誤信偏方，只要積極治療不放棄，並遵醫囑，生命就有延續的機會。