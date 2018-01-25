最低體重換肝 北榮、成大聯手搶救3.5kg穆小弟

2018-01-25 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



北榮與成大醫院攜手，成功救治罹患「新生兒血鐵沉積症」僅出生52天的穆小弟。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

穆小弟一出生即因「新生兒血鐵沉積症」出現猛爆性肝衰竭，命在旦夕。成大醫院認為穆小弟唯一的希望是肝移植，但他只有3.5公斤，手術難度高，醫師於臉書貼文求援。台北榮總輾轉獲知伸出援手，南北通力將父親捐出的肝順利種給穆小弟，創下國內最小活體肝移植成功紀錄，讓國內活體肝臟移植體重數極限推至4公斤。

成大醫院小兒部新生兒科主治醫師林永傑表示，穆小弟去年10月8日在診所出生，因早產低血糖轉診至奇美醫學中心，隔天就因不明病情惡化，確診新生兒血鐵沉積症。通常新生兒在子宮內發病，出生後低血糖與肝衰竭，甚至多重器官衰竭，藥物治療為血漿置換及高劑量免疫球蛋白注射。

北榮兒童外科主任劉君恕說，新生兒血鐵沉積症發生率非常低，多半不是死胎就是流產，儘管順利出生，也難以活過30天，全球也只有少數的病例報告，「但穆小弟撐過了！」

穆小弟在成大團隊照顧下，體重緩慢成長至3.5公斤，但無法阻止他肝萎縮，不只黃疸上升，腎功能也受影響，若沒肝移植，致死率將近百分之百。

林永傑說，台灣最小肝移植的體重紀錄是4.8公斤，穆小弟更小，他一度覺得沒希望，在臉書用中英文發文：「我的病人3.5公斤，需要換肝，台灣有誰可以幫他呢？」有學弟見狀，協助聯絡劉君恕，劉一口答應。

北榮團隊兩周內完成穆小弟的手術評估，因媽媽產後身體狀況未恢復，改由爸爸捐肝。但穆小弟腹腔小、血管細，爸爸的肝太厚、血管粗，團隊利用影像重組及3D列印技術，模擬肝臟減積範圍，歷經12小時才完成移植手術。

劉君恕說，穆小弟術後因脾臟腫大、組織水腫，腹腔無法一次關上，若硬要關，剛接好的血管恐破裂。團隊採取階段式腹壁縫合法，先縫上鹽水袋避免感染，待水腫消退後，再慢慢縫合腹腔，「關肚子整整關了7天才完成。」

穆小弟術後至今8周，肝功能正常，已脫離呼吸器轉到普通病房，最快今天即可出院。

劉君恕說，肝移植病人需使用抗排斥藥，新生兒免疫系統還在發展，待發育穩定，也許身體會認為移植肝是「自己的」，可減藥，甚至有個案不再用藥。他只擔心發育可能使血管接縫破裂，須持續追蹤。

穆媽媽說，孩子出生就生病，讓她月子也沒辦法好好做，她和先生看著孩子難受表情與哭聲，也跟著哭，晚上睡不好。穆爸爸說，孩子都撐了這麼久，父母不能先放棄，感謝醫師幫忙，讓兒子重生。