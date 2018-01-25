舉手維艱 鈣化性肌腱炎誤當五十肩

2018-01-25 00:21 聯合報 王亭貴／台大醫學院醫學系復健科教授



手突然舉不起來、痛得要命，不一定是五十肩，也可能是鈣化性肌腱炎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在臨床的服務中，偶爾會碰到病人跟我說：「王醫師我一定得了五十肩，因為這兩天手突然舉不起，而且痛得要命，我又沒有撞到或受傷，聽說五十肩的患者肩關節會抬不起來。」

其實，即便沒有看到病人，我幾乎可以料定這個病人不是五十肩。

五十肩 不會兩天就造成

因為五十肩不會在「這兩天」發生，五十肩發展至肩關節活動受限，一般至少要3至6個月。如果再對病人做關節活動度檢查，病人會非常疼痛而不肯讓醫師碰或動他的關節，那八九不離十，是肩關節附近肌腱的鈣化性肌腱炎發作。

此時最快速有效的治療方式，是在肩關節肌腱的相關滑液囊內注射類固醇，一般患者在1至2天內症狀就會緩解60至70%，如果要確定診斷，則可進行超音波檢查，X光檢查有時也可見肌腱鈣化點，若是較小的鈣化或早期鈣化，X光可能就看不到。一般而言，我們還是會建議以超音波確認鈣化性肌腱炎。

鈣化性肌腱炎 劇痛如痛風

什麼是鈣化性肌腱炎？所謂鈣化性肌腱炎就是肌腱內產生鈣化，肌腱鈣化的病因目前未完全確定，但大抵上可以說是肌腱細胞受傷後，癒合及再生的過程，在此過程，肌腱細胞轉變成軟骨細胞，軟骨細胞製造鈣質，造成鈣化沉積於肌腱所致。因此，鈣化性肌腱炎也可以說是一種肌腱癒合過程。

但是，當鈣沉積物周圍出現巨噬細胞和單核細胞浸潤而急性發炎，就會產生劇痛，由於發炎的機轉和痛風產生發炎機轉相近，因此會產生類似痛風般的劇痛。局部類固醇注射可以快速消除局部發炎，解除疼痛，特別在超音波引導下，可以非常精準的打到肩關節滑液囊內，達到很好的效果，加上打的類固醇劑量很少，一般只需要一次，不太會有全身性副作用。

鈣化不處理 會慢慢吸收

鈣化性肌腱炎會復發嗎？鈣化本身即便不處理，也會慢慢吸收。臨床上，也有醫師使用震波、局部抽取或以小手術摘除鈣化，但實際需要手術的病人並不多。

目前不知哪一類病人較容易產生鈣化性肌腱炎，因此也沒有明確的預防方式，由於鈣化性肌腱炎是肌腱受傷所致，而肩關節的鈣化性肌腱炎大部分位於脊上肌，最容易造成脊上肌傷害的就是夾擠症候群，也就是肩峰和肱骨頭的擠壓。避免脊上肌擠壓受傷，也許是避免脊上肌鈣化性肌腱炎的方法之一。

擦窗、寫黑板 最易肩夾擠

分享 facebook

當肩關節內轉向上抬起時，最容易引發肩關節夾擠現象。日常生活中，最常造成肩夾擠的動作包括：家庭主婦擦窗戶、學校老師寫黑板、上班族不轉身從後面桌子或汽車的後座椅拿公事包或者文件等。在運動方面，則以棒球、羽毛球、排球、網球的發球等必須將手抬高過肩的運動較容易造成肩夾擠。

建議盡量避免上述動作，拿後面文件應轉身，寫黑板時寫比較下面的黑板或拿小板凳站上去寫。如不能避免，則每次不要太久，或暖身後再開始這些運動。