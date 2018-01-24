只送不賣！OPPO R11s推傳說對決保護殼禮盒

2018-01-24 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



為了和年輕族群密切交流，OPPO宣布首次和熱門手遊「Garena傳說對決」合作，除了OPPO R11s能全面優化遊戲體驗，更推出限量500套的OPPO R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒，只送不賣。

配備6.01吋18：9全螢幕的OPPO R11s，螢幕占比高達85.8％，並有3,205mAh大容量電池與獨家VOOC閃充技術，揪團激戰不怕手機斷電；此外，OPPO R11s還能在「Garena傳說對決」遊戲過程中開啟高幀率模式，不僅可提升畫面解析度與順暢度，搭配手機的遊戲加速功能，推塔團戰不卡卡，而且OPPO R11s的來電橫幅功能，在遊戲熱戰中也能無縫接聽電話。

OPPO R11s推出星幕屏紅色特別版，搭載Qualcomm Snapdragon 660處理器、4GB RAM與64GB內建儲存空間，單機價16,990元；OPPO R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒包含5大職業各一款保護殼及專業電競膜一張，市價7,290元，全系列35個角色隨機出貨。

1月24日下午6點起至2月28日於OPPO網路商店或全台OPPO體驗店搶購OPPO R11s星幕屏紅色特別版，就送R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒，限量500套送完為止；活動期間於全通路購買OPPO R11s星幕屏紅色特別版並完成上網登錄，還有機會抱回R11s全系列英雄雷雕手機，包含OPPO R11s香檳色、黑色與R11s Plus香檳色、黑色等共4款手機一次擁有，市價67,960元，僅抽出一名。