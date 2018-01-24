親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

為女兒選情槓上蔡英文 余天拍桌怒嗆：分明是在搞我！

只送不賣！OPPO R11s推傳說對決保護殼禮盒

2018-01-24 17:58聯合報 記者陳立儀╱即時報導

為了和年輕族群密切交流，OPPO宣布首次和熱門手遊「Garena傳說對決」合作，除了OPPO R11s能全面優化遊戲體驗，更推出限量500套的OPPO R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒，只送不賣。

配備6.01吋18：9全螢幕的OPPO R11s，螢幕占比高達85.8％，並有3,205mAh大容量電池與獨家VOOC閃充技術，揪團激戰不怕手機斷電；此外，OPPO R11s還能在「Garena傳說對決」遊戲過程中開啟高幀率模式，不僅可提升畫面解析度與順暢度，搭配手機的遊戲加速功能，推塔團戰不卡卡，而且OPPO R11s的來電橫幅功能，在遊戲熱戰中也能無縫接聽電話。

OPPO R11s推出星幕屏紅色特別版，搭載Qualcomm Snapdragon 660處理器、4GB RAM與64GB內建儲存空間，單機價16,990元；OPPO R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒包含5大職業各一款保護殼及專業電競膜一張，市價7,290元，全系列35個角色隨機出貨。

1月24日下午6點起至2月28日於OPPO網路商店或全台OPPO體驗店搶購OPPO R11s星幕屏紅色特別版，就送R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒，限量500套送完為止；活動期間於全通路購買OPPO R11s星幕屏紅色特別版並完成上網登錄，還有機會抱回R11s全系列英雄雷雕手機，包含OPPO R11s香檳色、黑色與R11s Plus香檳色、黑色等共4款手機一次擁有，市價67,960元，僅抽出一名。

OPPO也宣布成為1月27日於台北國際電玩展中舉辦的「MS傳說對決女子盃」決賽贊助商，以實際行動支持台灣電競產業。本屆賽事雖是專為女性玩家所辦，但也特別增加了前所未見的「偽娘條款」，只要男性願著女裝、女鞋、女妝並搭配絲襪、假髮即可報名參賽，爭取高達10萬元的總獎金及OPPO R11s星幕屏紅色特別版手機。

1月24日下午6點起至2月28日於全通路購買OPPO R11s星幕屏紅色特別版，...
1月24日下午6點起至2月28日於全通路購買OPPO R11s星幕屏紅色特別版，上網完成登錄即可抽R11s全系列英雄雷雕手機。圖／OPPO提供
分享
OPPO推出限量500套的R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒。圖...
OPPO推出限量500套的R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒。圖／OPPO提供
分享
OPPO R11s星幕屏紅色特別版與R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護...
OPPO R11s星幕屏紅色特別版與R11s專屬「Garena傳說對決」立體保護殼禮盒。記者陳立儀／攝影
分享
OPPO R11s推出星幕屏紅色特別版。記者陳立儀／攝影
OPPO R11s推出星幕屏紅色特別版。記者陳立儀／攝影
分享

絲襪
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

影／臉書太神！讓南北醫搶救52天新生兒成功

2018-01-24 17:29

氣象局長懸缺4月 副局長葉天降真除

2018-01-24 15:24

YouBike、Obike 消保處：有5分鐘「鑑賞期」

2018-01-24 14:50

電離層預測地震？氣象局：艱難、遙遠

2018-01-24 14:38

行政執行署侵犯個資？數字說話：10萬件函查不到4件

2018-01-24 13:41

台鐵春節東部幹線 周五上午9時釋出逾期未取票

2018-01-24 10:54

醫美儀器花樣多 注射玻尿酸也可能會失明

2018-01-24 16:29

每日上班久站逾8小時 50歲美髮師險截肢

2018-01-24 15:43

行銷台灣跳島遊！觀光局選出深度探索10魅力島嶼

2018-01-24 13:57

打卡新去處！南投沙雕節1/28開展 汪星人出沒佔場

2018-01-24 18:59

國際志工邀闖關 桃園會稽國中學生high翻

2018-01-24 18:57

飛釜山1500、加拿大商務艙85折　遠近都有優惠搶

2018-01-24 18:46

搶攻春節收視！friDay影音、myVideo出招

2018-01-24 18:42

審慎停用標靶藥6年仍健康 治癒轉移肺癌

2018-01-24 18:19

我民航局：大陸民航局應儘速同意陸籍業者增班

2018-01-24 17:43

歌林2018新品登場 QLED電視、無線除蟎機大小通吃

2018-01-24 17:28

機票1080元！樂桃4月開航高雄－沖繩 25日開始促銷

2018-01-24 17:03

飛機誤點停飛先別慌 9大守則冷靜處理

2018-01-24 16:55

檳榔30年不離口 勤刷牙還是罹口腔癌

2018-01-24 16:47

超商春節禮盒享早鳥優惠 使用行動支付再折扣

2018-01-24 16:26

花五萬為海研船徵名只多一字 科技部:有傳承意義

2018-01-24 16:12

把握5祕訣 年節大掃除不痠痛

2018-01-24 16:07

追稅調病患個資 行政執行署：追欠稅大戶的最後手段

2018-01-24 14:29

追稅調病患個資 醫界法界大反彈

2018-01-24 14:29

用對工具 大掃除不痛苦

2018-01-24 14:25

隨手掃除法更省力 不用抱佛腳

2018-01-24 14:23

電玩成癮 國小生嗆：不能上網 就同歸於盡

2018-01-24 14:16

避免大掃除掃到肩頸腰背出問題 醫列舉你應知道的事

2018-01-24 14:13

腹腔僅拳頭大！北榮幫52天娃換肝 創新猷

2018-01-24 14:07

用電離層預測地震？ 氣象局：還很遙遠

2018-01-24 13:56

幼童秋冬好發類過敏性紫斑症 家長別驚慌

2018-01-24 13:46

搶搭電玩展熱潮 PS4遊戲台北捷運主題車廂上路

2018-01-24 12:27

政府以公共利益之名蒐集個資 學者籲國內應有更多討論

2018-01-24 12:23

法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16

吃檳榔得口腔癌 病患竟問「有刷牙怎麼會罹癌？」

2018-01-24 11:58

高鐵加碼8班次大學生開學返校5折優惠 周五凌晨搶票

2018-01-24 11:17

向診所調病患個資侵隱私？行政執行署：是最後手段

2018-01-24 11:03

下周三晚上來看月全食 氣象局將直播

2018-01-24 11:00

假牙老是鬆動疼痛 原來是愛吃「麻油雞」惹禍

2018-01-24 10:07
看更多

熱門文章

下周寒潮爆發！ 吳德榮：這波強冷空氣 絕不可小覷

2018-01-24 07:00

初二不准回娘家！她被要求陪已出嫁大姑二姑吃飯

2018-01-23 19:50

返鄉路遙遙！台鐵東幹線春節車票開賣秒殺 花蓮人超崩潰

2018-01-24 01:21

全聯布朗尼狂銷！2天完售3周份量 即起再開放預購

2018-01-24 12:26

休息時間納入工時 勞動部正式回應了

2018-01-24 15:30

「不讓我上網、大家同歸於盡」 小二男童這話嚇壞媽媽

2018-01-24 11:45

下周一冷氣團報到 低溫下探10度

2018-01-24 05:27

櫻花盛開好美！平菁街42巷化身「粉紅花海」世界

2018-01-23 20:09

父母心情／我是你的火車頭

2018-01-24 06:00

諾羅發威 單周腹瀉就醫12.8萬人次

2018-01-24 00:37

日本天氣好轉仍相當寒冷 台灣下周將轉濕冷

2018-01-24 08:27

今日星座運勢／獅子 工作易有爭執 要耐心溝通

2018-01-24 00:00

每日上班久站逾8小時 50歲美髮師險截肢

2018-01-24 15:43

美味記憶／代代相傳的炒米香

2018-01-24 06:00

親子之間／和兒子一起看電影

2018-01-24 06:00

法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16

影／臉書太神！讓南北醫搶救52天新生兒成功

2018-01-24 17:29

氣象局長懸缺4月 副局長葉天降真除

2018-01-24 15:24

大雨特報！東北季風影響 宜蘭山區局部大雨

2018-01-24 10:05

童年在防空洞練琴 他22歲奪蕭邦鋼琴大賽冠軍

2018-01-23 20:59

日本大雪機場大亂 台灣下周剩10度

2018-01-24 00:37

台鐵春節東部幹線 周五上午9時釋出逾期未取票

2018-01-24 10:54

【懶人包】2018寒假全台觀光工廠優惠

2018-01-24 08:00

男童誤吞5元硬幣 家長帶兒奔急診取出

2018-01-23 20:48

假牙老是鬆動疼痛 原來是愛吃「麻油雞」惹禍

2018-01-24 10:07

信義A7市集變摩天樓 打造媲美表參道時尚街景

2018-01-23 19:54

行政執行署侵犯個資？數字說話：10萬件函查不到4件

2018-01-24 13:41

冬令進補也要吃巧！麻油雞變湯包 吃一口就好溫暖

2018-01-24 00:30

飛機誤點停飛先別慌 9大守則冷靜處理

2018-01-24 16:55

森鐵又出軌 181旅客逃出幸無傷

2018-01-23 23:58

YouBike、Obike 消保處：有5分鐘「鑑賞期」

2018-01-24 14:50

請女友家人吃飯卻冒出20人 男抱怨遭諷「怕出錢」

2018-01-24 18:57

富邦集團贈創世950萬元 認捐1500桌寒士尾牙

2018-01-23 20:34

電離層預測地震？氣象局：艱難、遙遠

2018-01-24 14:38

阿里山森鐵事故影響181人 晚間搶修完畢

2018-01-23 20:39

阿里山森鐵晚間試車復軌 若正常明天恢復通車

2018-01-23 20:44

下周三晚上來看月全食 氣象局將直播

2018-01-24 11:00

只有5天！IKEA卡友限定 消費滿6千現折600元

2018-01-24 15:06

我民航局：大陸民航局應儘速同意陸籍業者增班

2018-01-24 17:43

花五萬為海研船徵名只多一字 科技部:有傳承意義

2018-01-24 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top