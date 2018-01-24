避免大掃除掃到肩頸腰背出問題 醫列舉你應知道的事

2018-01-24 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



年前大掃除姿勢不當，常使久坐辦公室的人扭傷筋骨，醫師舉例，彎腰駝背掃地拖地易釀肩頸症候群與下背痛，宜改以腳步移動代替彎腰；再如擦拭較高的地方時會長時間抬頭、駝背讓雙手高舉過肩，易釀肩頸或肩夾擠症候群，建議擦高處宜踩凳、擦低處宜以坐代蹲。

亞東醫院復健科主任邱正民表示，民眾掃地、拖地或以吸塵器清潔時，經常以聳肩、彎腰駝背或身體過度傾斜來清潔遠處地面，可能釀成肩頸症候群、下背痛、網球肘、高爾夫球肘等；擦拭高處往往不自覺抬頭、駝背讓雙手高舉過肩，擦拭低處則易長時間彎腰或用蹲的方式完成，前者容易釀成肩頸肩夾擠症候群，後者則提升下背痛與膝關節退化等風險。

邱正民提醒，掃地、拖地、吸地得避免各種彎曲身體的姿勢，別偷懶、多走動；擦窗戶、櫃子或粉刷油漆時，可使用小凳子墊高，避免踮腳尖及過度抬頭進行，但若擦拭或粉刷的是低處，則建議坐矮凳來取代長時間彎腰及蹲的動作。

擦拭時使用的手部關節與工具也須留意，邱正民指出，長時間重複使用小關節，也就是只用大拇指、食指、中指以捏取方式進行清洗，或者使用過大或過小的抹布刷子，皆可能釀成扳機指，動作上應打開整個手掌擦拭，工具則以手掌可握滿的尺寸為佳。