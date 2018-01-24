幼童秋冬好發類過敏性紫斑症 家長別驚慌

2018-01-24 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



秋冬是幼童類過敏性紫斑症的好發季節，突如其來的腹痛、關節腫脹無法行走及皮膚紅疹，往往會讓家長嚇一跳， 醫師表示這是一種免疫疾病，雖然有可能復發， 但服藥都能改善，家長不必太擔心。 成大醫院小兒急診科陳志安醫師 記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook

4歲半的郭小弟罹患感冒，雖然症狀輕微，但過了兩周卻突然出現厲害的陣發性腹痛噁心、食慾不佳，到處就診都沒有改善，隨後2天並開始出現雙下肢紅疹、踝關節腫脹和陰囊處瘀青腫脹，而紅疹不斷增加，顏色也逐步加深，猶如瘀青的深紫色。後來被轉到成大醫院急診。

成大醫院小兒急診科醫師陳志安表示，郭小弟抽血檢查並無凝血功能異常或血小板低下，但糞便驗出潛血反應，確定是類過敏性紫斑，因此開始使用類固醇治療，症狀獲得改善並持續門診追蹤。

陳志安說，類過敏性紫斑症好發於10歲以下的孩童，並較常發生在秋冬季節，是孩童最常出現的一種血管炎， 發生機率約五千分之一。

大部分病童發病前2-3周常有上呼吸道感染，或是有接觸藥物或過敏原的病史，致病機轉尚不清楚，可能與自體免疫反應或免疫複合體沈積引起的血管炎反應有關。

這群出現類過敏性紫斑症的孩童在受到外來病菌感染時，身體會自然產生抗體，但這些抗體除了對抗病菌，還會攻擊自己身體正常血管上的受器，引起全身器官、組織的發炎，在腸胃道、關節、皮膚，甚至生殖器引發症狀，出現：腹痛、血便、腹脹；關節腫脹，甚至無法行走；主要出現在下肢的皮膚紅疹；有少部分人出現蛋白尿、血尿情況。

陳志安指出，少數病人出現厲害的腹痛，如腸套疊、腸缺血等，甚或是腸胃道出血，以及中樞神經系統受影響、肺出血、腎臟發炎，治療這類病人，會需要使用高劑量的類固醇。但在症狀改善後會慢慢減量，不用太擔心因為類固醇引起的副作用。

類過敏性紫斑症對腎臟的侵犯不一定一開始就出現，因此有過病史診斷的病人，最好讓風濕免疫科醫師追蹤至少6個月，確認是否出現血尿、蛋白尿，以早期診斷、早期治療如腎絲球腎炎的併發症，絕大部分的病人都能因此逐漸改善。