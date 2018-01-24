行銷台灣跳島遊！觀光局選出深度探索10魅力島嶼

2018-01-24 13:57 中央社 台北24日電



交通部觀光局今天宣布，今年行銷台灣的主軸是海灣旅遊，選出龜山島、小琉球、吉貝等10個美麗島嶼，讓更多國人及國際觀光客深度探索台灣離島魅力。

交通部觀光局24日舉行「2018海灣旅遊年」啟動記者會，選出10個島嶼，盼讓更多國人及國際觀光客深度探索台灣離島魅力。 中央社 分享 facebook

觀光局挑出的10大魅力島嶼，建議以順時針方式遊玩，包括：龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島、吉貝、小金門、北竿及東莒。

觀光局舉例，離島必享體驗，包括龜山島賞鯨豚、綠島泡海底溫泉、蘭嶼戶外吹海風看流星、小琉球潛水、七美見證永恆雙心石滬、漁翁島看台灣最古老燈搭、吉貝吃貝殼冰、烈嶼體驗步槍模擬射擊、北竿夜訪藍眼淚、東莒踏浪採蛤。

觀光局今天舉行「2018海灣旅遊年」啟動記者會。觀光局長周永暉說，台灣是海島國家，海岸線總長超過1500公里，土地面積雖只占全球萬分之2.5，卻擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源。

周永暉認為，行銷台灣觀光，應從本島加離島，也就是大島結合小島的概念出發，用國家的力量推動離島旅遊。

觀光局副局長陳淑慧說，生態旅遊已是世界趨勢，台灣的離島對很多歐美人士具吸引力，例如已有法國人選擇到蘭嶼觀賞當地生態，因以往都是地方政府自己行銷，現在觀光局整合相關資訊，盼讓更多國人及國際旅客更容易發現台灣離島的魅力。

迎接「2018海灣旅遊年」，觀光局9月也將在澎湖舉行世界最美麗海灣年會。