男童腹痛下肢紅疹 類過敏性紫斑症上身

2018-01-24 13:29 中央社 台南24日電



4歲郭姓男童罹患輕微感冒後，卻出現腹痛噁心及下肢紅疹，紅疹更日漸加深變成猶如瘀青的深紫色，急診後才確認是類過敏性紫斑症。

成功大學醫學院附設醫院小兒急診科醫師陳志安今天指出，郭童罹患感冒，症狀雖輕微，2周後卻突然出現厲害的陣發性腹痛噁心、食慾不佳，隨後2天雙下肢紅疹、踝關節腫脹，陰囊處瘀青腫脹，紅疹不斷增加，顏色逐步加深，猶如瘀青的深紫色。

郭童急診檢查，並無凝血功能異常或血小板低下，但糞便驗出潛血反應，確診是類過敏性紫斑症，使用類固醇治療後，症狀獲得改善，持續門診追蹤。

陳志安表示，類過敏性紫斑症好發於10歲以下孩童，較常發生在秋冬季節，是孩童最常出現的一種血管炎；大部分病童發病前2週至3週常有上呼吸道感染，致病機轉尚不清楚，可能和自體免疫反應或免疫複合體沈積引起的血管炎反應有關。

陳志安說，這類病童受到外來病菌感染時，身體產生抗體對抗病菌，但抗體還會攻擊正常血管上的受器，引起全身器官、組織發炎，在腸胃道、關節、皮膚、生殖器引發症狀，出現腹痛、血便、腹脹、關節腫脹、下肢皮膚紅疹，甚至無法行走；少數人有蛋白尿、血尿。

陳志安表示，這類疾病雖難以預防，但若出現相關症狀，宜及早就醫，以評估是否有合併併發症或其他疾病的可能。