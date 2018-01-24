親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

台日鐵道迷相挺 陳朝強喜獲巡道車模型

2018-01-24 13:15中央社 台北24日電

在彰化社頭經營餐館的鐵道迷陳朝強（阿強）修復了約有50年歷史的135巡道車，感動了日本鐵道迷杉本誠司，杉本特製同款車模型，日前來到彰化贈給阿強，讓阿強驚喜萬分。

杉本誠司在日本新潟縣經營販售鐵道車輛模型的美軌模型店，18日晚間抵達彰化社頭鄉陳朝強所經營的福井食堂，從行李箱拿出盒子，打開盒子，秀出135巡道車與福井食堂模型場景贈送給陳朝強，瞬間感動在場的一票人。這是杉本第二度造訪福井食堂。

陳朝強對中央社記者表示，杉本為講求135巡道車的真實感，製作時將車體縮小成比一般鐵道模型N規格還小的外型，路軌為762/150約5mm特殊規格，只要裝上小電池就可以啟動。喜歡火車的人看到這模型，肯定開心。

他說，2年前有資源回收廠老闆問他要不要買火車，他去資源回收廠一看，是殘破不堪的巡道車，儘管殘破，卻是他想得到的，所以花了新台幣4萬元買下。他查了一下這車的背景，驚覺是「大人車」（台語）。

這是台糖湖糖廠最後一輛135巡道車，因專供台糖長官視察及幹部巡視農場蔗田，因此有「大人車」之稱。135巡道車車長465公分、寬188公分、高232公分，空車重3公噸，可載重600公斤，是民國58年6月由日本三菱公司製造、7月啟動。

陳朝強請專家修復這輛135巡道車，共花了762天、約50萬元，去年夏天巡道車試跑成功。這輛巡道車就擺在福井食堂的店門口。陳朝強透過臉書傳達這訊息，很多台日鐵道迷都看到了，他還計畫今年7月這巡道車50歲生日時，擴大辦慶生活動。

45歲的陳朝強自稱是「喝台鐵奶水長大的」，因為他的父親及兩位叔公都曾任職於台鐵、自己也生於台鐵宿舍。

他說，台灣早期的鐵路有很多是日本規劃的，所以台日鐵道有些關連，日本很多鐵道迷會來台灣拍火車照片，平時台日鐵道迷也有所交流。像是旅居台灣的日本文史作家片倉佳史也是鐵道迷，曾帶日本媒體來福井食堂採訪。

陳朝強在修復真正的135巡道車之後，就想找人打造模型，卻沒想到杉本會送他這個全世界獨一無二的禮物。出生二水的陳朝強回贈地方特產螺溪硯台與毛筆給杉本。

被問到為何送陳朝強禮物時，杉本對中央社記者說，他6年前首度造訪福井食堂時，備受款待。之後，彼此透過臉書交流，但遲無機會舊地重遊。為了報答陳朝強的款待，得知他付出心血修復巡道車，心想如果贈送巡道車模型，陳朝強肯定會很喜歡。

杉本說，在打造巡道車135號的模型時，因鐵軌、車廂等有很多地方無法使用既有的零件做，所以他大約花了1週的時間才完成。

杉本並表示，台日鐵道有共通的歷史，款式相似處多，台日鐵道迷感興趣的要素也多，期盼更多人知道鄰國的美妙世界。

鐵道迷台鐵
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

電離層預測地震？氣象局：艱難、遙遠

2018-01-24 14:38

行政執行署侵犯個資？數字說話：10萬件函查不到4件

2018-01-24 13:41

台鐵春節東部幹線 周五上午9時釋出逾期未取票

2018-01-24 10:54

行銷台灣跳島遊！觀光局選出深度探索10魅力島嶼

2018-01-24 13:57

綠委要教育部釐清台大遴選會疑義 否則不得進行聘任

2018-01-24 15:19

追稅調病患個資 行政執行署：追欠稅大戶的最後手段

2018-01-24 14:29

追稅調病患個資 醫界法界大反彈

2018-01-24 14:29

電玩成癮 國小生嗆：不能上網 就同歸於盡

2018-01-24 14:16

避免大掃除掃到肩頸腰背出問題 醫列舉你應知道的事

2018-01-24 14:13

腹腔僅拳頭大！北榮幫52天娃換肝 創新猷

2018-01-24 14:07

用電離層預測地震？ 氣象局：還很遙遠

2018-01-24 13:56

幼童秋冬好發類過敏性紫斑症 家長別驚慌

2018-01-24 13:46

搶搭電玩展熱潮 PS4遊戲台北捷運主題車廂上路

2018-01-24 12:27

政府以公共利益之名蒐集個資 學者籲國內應有更多討論

2018-01-24 12:23

法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16

吃檳榔得口腔癌 病患竟問「有刷牙怎麼會罹癌？」

2018-01-24 11:58

高鐵加碼8班次大學生開學返校5折優惠 周五凌晨搶票

2018-01-24 11:17

向診所調病患個資侵隱私？行政執行署：是最後手段

2018-01-24 11:03

下周三晚上來看月全食 氣象局將直播

2018-01-24 11:00

假牙老是鬆動疼痛 原來是愛吃「麻油雞」惹禍

2018-01-24 10:07

大雨特報！東北季風影響 宜蘭山區局部大雨

2018-01-24 10:05

日本天氣好轉仍相當寒冷 台灣下周將轉濕冷

2018-01-24 08:27

【懶人包】2018寒假全台觀光工廠優惠

2018-01-24 08:00

下周寒潮爆發！ 吳德榮：這波強冷空氣 絕不可小覷

2018-01-24 07:00

下周一冷氣團報到 低溫下探10度

2018-01-24 05:27

擴散條件不佳 高屏今仍「橘色提醒」

2018-01-24 05:23

返鄉路遙遙！台鐵東幹線春節車票開賣秒殺 花蓮人超崩潰

2018-01-24 01:21

回響／國道施工 須加緩撞設施

2018-01-24 00:37

諾羅發威 單周腹瀉就醫12.8萬人次

2018-01-24 00:37

日本大雪機場大亂 台灣下周剩10度

2018-01-24 00:37

健康你我他／作息健康 我卻驗出缺鐵性貧血

2018-01-24 00:19

徵文／2月主題「健康年菜聰明煮」

2018-01-24 00:19

太快易胖、慢易蛀牙 兒童吃飯時間建議20到35分鐘

2018-01-24 00:19

食品悄吹「純淨」風 無添加銷量升

2018-01-24 00:19

精障照顧者專線 傾聽家屬「心苦」

2018-01-24 00:19

森鐵又出軌 181旅客逃出幸無傷

2018-01-23 23:58

讀力時代到來 台北國際書展即將開跑

2018-01-23 22:59

童年在防空洞練琴 他22歲奪蕭邦鋼琴大賽冠軍

2018-01-23 20:59

男童誤吞5元硬幣 家長帶兒奔急診取出

2018-01-23 20:48
看更多

熱門文章

出遊注意！觀光局公布黑名單 這52間旅行社不要去

2018-01-23 18:41

初二不准回娘家！她被要求陪已出嫁大姑二姑吃飯

2018-01-23 19:50

下周寒潮爆發！ 吳德榮：這波強冷空氣 絕不可小覷

2018-01-24 07:00

麥當勞明調整餐點價格 主餐麥脆雞、AB配餐均漲4元

2018-01-23 18:03

返鄉路遙遙！台鐵東幹線春節車票開賣秒殺 花蓮人超崩潰

2018-01-24 01:21

進口藍莓草莓農藥超標 好市多全聯上榜

2018-01-23 16:27

未足額提撥勞退舊制 某公司遭罰9萬補繳2億

2018-01-23 15:22

強烈大陸冷氣團來襲 下周一低溫10度

2018-01-23 18:45

全聯布朗尼狂銷！2天完售3周份量 即起再開放預購

2018-01-24 12:26

下周一冷氣團報到 低溫下探10度

2018-01-24 05:27

「不讓我上網、大家同歸於盡」 小二男童這話嚇壞媽媽

2018-01-24 11:45

宋慧喬風衣遮孕肚？ 亮麗度慘輸真孕婦Chiara一條街

2018-01-23 16:16

諾羅發威 單周腹瀉就醫12.8萬人次

2018-01-24 00:37

櫻花盛開好美！平菁街42巷化身「粉紅花海」世界

2018-01-23 20:09

簡單貼切！2018年12生肖的「年運代表詞」

2018-01-23 16:30

日本天氣好轉仍相當寒冷 台灣下周將轉濕冷

2018-01-24 08:27

父母心情／我是你的火車頭

2018-01-24 06:00

今日星座運勢／獅子 工作易有爭執 要耐心溝通

2018-01-24 00:00

林務局收回前夕 阿里山森鐵今下午出軌

2018-01-23 15:46

美味記憶／代代相傳的炒米香

2018-01-24 06:00

親子之間／和兒子一起看電影

2018-01-24 06:00

徜徉粉紅花海！淡水天元宮三色櫻花7成綻放

2018-01-23 16:34

法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16

冬令進補吃薑母鴨、羊肉爐 這些族群要當心

2018-01-23 18:47

日本大雪機場大亂 台灣下周剩10度

2018-01-24 00:37

童年在防空洞練琴 他22歲奪蕭邦鋼琴大賽冠軍

2018-01-23 20:59

大雨特報！東北季風影響 宜蘭山區局部大雨

2018-01-24 10:05

罹糖尿病又愛喝飲料 百公斤男險喪命

2018-01-23 18:59

假牙老是鬆動疼痛 原來是愛吃「麻油雞」惹禍

2018-01-24 10:07

【懶人包】2018寒假全台觀光工廠優惠

2018-01-24 08:00

男童誤吞5元硬幣 家長帶兒奔急診取出

2018-01-23 20:48

信義A7市集變摩天樓 打造媲美表參道時尚街景

2018-01-23 19:54

孫芸芸搶頭香 COACH米妮限量包26日開賣

2018-01-23 16:58

冬令進補也要吃巧！麻油雞變湯包 吃一口就好溫暖

2018-01-24 00:30

森鐵又出軌 181旅客逃出幸無傷

2018-01-23 23:58

台鐵春節東部幹線 周五上午9時釋出逾期未取票

2018-01-24 10:54

富邦集團贈創世950萬元 認捐1500桌寒士尾牙

2018-01-23 20:34

阿里山森鐵事故影響181人 晚間搶修完畢

2018-01-23 20:39

奶茶新星再出招！獨家百分百鮮奶零添加 單純美味！

2018-01-23 16:42

阿里山森鐵晚間試車復軌 若正常明天恢復通車

2018-01-23 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top