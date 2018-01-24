台日鐵道迷相挺 陳朝強喜獲巡道車模型

2018-01-24 13:15 中央社 台北24日電



在彰化社頭經營餐館的鐵道迷陳朝強（阿強）修復了約有50年歷史的135巡道車，感動了日本鐵道迷杉本誠司，杉本特製同款車模型，日前來到彰化贈給阿強，讓阿強驚喜萬分。

杉本誠司在日本新潟縣經營販售鐵道車輛模型的美軌模型店，18日晚間抵達彰化社頭鄉陳朝強所經營的福井食堂，從行李箱拿出盒子，打開盒子，秀出135巡道車與福井食堂模型場景贈送給陳朝強，瞬間感動在場的一票人。這是杉本第二度造訪福井食堂。

陳朝強對中央社記者表示，杉本為講求135巡道車的真實感，製作時將車體縮小成比一般鐵道模型N規格還小的外型，路軌為762/150約5mm特殊規格，只要裝上小電池就可以啟動。喜歡火車的人看到這模型，肯定開心。

他說，2年前有資源回收廠老闆問他要不要買火車，他去資源回收廠一看，是殘破不堪的巡道車，儘管殘破，卻是他想得到的，所以花了新台幣4萬元買下。他查了一下這車的背景，驚覺是「大人車」（台語）。

這是台糖湖糖廠最後一輛135巡道車，因專供台糖長官視察及幹部巡視農場蔗田，因此有「大人車」之稱。135巡道車車長465公分、寬188公分、高232公分，空車重3公噸，可載重600公斤，是民國58年6月由日本三菱公司製造、7月啟動。

陳朝強請專家修復這輛135巡道車，共花了762天、約50萬元，去年夏天巡道車試跑成功。這輛巡道車就擺在福井食堂的店門口。陳朝強透過臉書傳達這訊息，很多台日鐵道迷都看到了，他還計畫今年7月這巡道車50歲生日時，擴大辦慶生活動。

45歲的陳朝強自稱是「喝台鐵奶水長大的」，因為他的父親及兩位叔公都曾任職於台鐵、自己也生於台鐵宿舍。

他說，台灣早期的鐵路有很多是日本規劃的，所以台日鐵道有些關連，日本很多鐵道迷會來台灣拍火車照片，平時台日鐵道迷也有所交流。像是旅居台灣的日本文史作家片倉佳史也是鐵道迷，曾帶日本媒體來福井食堂採訪。

陳朝強在修復真正的135巡道車之後，就想找人打造模型，卻沒想到杉本會送他這個全世界獨一無二的禮物。出生二水的陳朝強回贈地方特產螺溪硯台與毛筆給杉本。

被問到為何送陳朝強禮物時，杉本對中央社記者說，他6年前首度造訪福井食堂時，備受款待。之後，彼此透過臉書交流，但遲無機會舊地重遊。為了報答陳朝強的款待，得知他付出心血修復巡道車，心想如果贈送巡道車模型，陳朝強肯定會很喜歡。

杉本說，在打造巡道車135號的模型時，因鐵軌、車廂等有很多地方無法使用既有的零件做，所以他大約花了1週的時間才完成。

杉本並表示，台日鐵道有共通的歷史，款式相似處多，台日鐵道迷感興趣的要素也多，期盼更多人知道鄰國的美妙世界。