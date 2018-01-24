政府以公共利益之名蒐集個資 學者籲國內應有更多討論

2018-01-24 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



公務機關以「增進公共利益」之名蒐集個人資料於法有據，但法學者指出，「公共利益」概念未被清楚界定，與隱私權、健康權或生命權等其他權益牴觸時亦沒有權衡機制，台灣在此議題上還須更多討論。

中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰表示，醫院提供個人資料予執行機關這件事，《個資法》第16條與第20條雖明列公務機關與非公務機關能在例外情形下於特定目的外利用個資，其中例外情形包括增進公共利益所必要，但公共利益這個概念卻未被進一步清楚界定，當公共利益與隱私權、健康權與生命權等權益發生衝突時，需要適當權衡、而非直接放棄後者。

吳全峰表示，國外相關法律在條文上更嘗試對公共利益內涵作明確界定，部分國家則設有獨立委員會針對個案進行評估，相形之下，台灣較缺乏相關制度設計與討論，當前主管機關若以公共利益之名行使職權、影響到個人隱私或其他權益時，應更清楚說明公共利益的內涵與比例原則。