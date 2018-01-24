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法務部追欠稅向醫院要病人個資 醫界法界反彈

2018-01-24 12:16聯合報 記者羅真╱即時報導

法務部行文要求醫師配合提供欠稅人個資，醫界認為追稅追到醫療領域之舉值得商榷。 聯...
法務部行文要求醫師配合提供欠稅人個資，醫界認為追稅追到醫療領域之舉值得商榷。 聯合報系資料照
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法務部追稅追到醫院要病人個資，合理嗎？近日彰化地區多家診所收到法務部行政執行署行文要求配合提供欠稅人的電話地址，法界指出此舉與《刑法》與《醫師法》等多項法令有義務衝突，醫師洩密恐面臨刑責，且為查身份或查帳而影響這群人及其家人的健康跟生命權，違反比例原則。

醫界也憂心，配合提供資料將破壞醫病間的信任，病人若紛紛填寫假資料，未來追蹤病況、叮嚀用藥、提醒回診恐都找不到人了，「為了執行公署業務妨礙病人的健康與就醫權益非同小可，相關單位必須正視嚴重性」。

近日法務部行政執行署援引《個人資料保護法》所列的例外情況，行文給多家診所要求配合提供欠稅人的電話地址，該署行政執行官也為文指出，法務部早在102年10月就函文衛福部，表示執行公法上金錢給付義務強制執行的職務具有正當性、要求該部配合辦理，衛福部也在103年7月回覆會轉告地方衛生局。

● 學者：本案公共利益內涵可能違反比例原則

中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰表示，《個資法》第16條與第20條雖明列公務機關與非公務機關能在例外情形下於特定目的外利用個資，其中例外情形包括增進公共利益所必要，但公共利益這個概念（或在本案中之公共利益內涵）卻未被進一步清楚界定，是否符合比例原則亦未被清楚說明，尤其僅為查身份或查帳而影響這群人及其無辜孩子的健康跟生命權，是有可能違反比例原則。

美國也曾熱烈討論過移民署是否能要求醫院提供就醫者之個資以查緝非法移民，一派聲音認為，此舉會導致非法移民乃至他們的孩子不敢就醫，要求移民署以其他方式調查。

● 民團：醫師於情、於法都不應洩露病人個資

台灣健康人權行動協會理事長孫友聯表示，行政機關不應任意解釋公共利益概念，醫院診所之所以有這個人的資訊，正是因為這個人生病來到這裡尋求幫助，醫師於情、於法都不得將他提供的個人資料告訴第三者。

台灣大學法律系前教授陳志龍表示，醫師若配合提供，恐同時違反《刑法》第316條與《醫師法》第23條等多項法規要求醫師應負的保密義務，面對類似狀況，醫師也可依法拒絕提供病患個資。

● 醫師公會：醫病信任若遭破壞　未來打電話追蹤病況、提醒回診恐找不到人了

中華民國醫師公會全國聯合會秘書長王必勝表示，近日法務部行政執行署出具的公文要求醫療院所「得」提供病人個資，「得」字表示，醫師若覺不妥可不提供。

王必勝說，全聯會理解政府機關執行公務的需要，但仍主張醫師盡可能不要提供，因為病人提供個人資料給醫院是基於信任，這個信任一旦遭到破壞，未來可能有越來越多人填寫假資料，醫院要打電話追蹤病況、叮嚀用藥、提醒回診恐都找不到人了。

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