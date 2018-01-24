台灣高鐵「大學生開學返校5折優惠列車」

2018-01-24 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司於各大專院校開學返校之際，2月22日（四）至2月25日（日）期間，除原適用五折、七折或八五折的大學生優惠車次外，每日特別再加碼提供南下、北上各一班，共八班次「大學生開學返校五折優惠列車」，自1月26日（五）凌晨零時起開放購票，大學生們可搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。

台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，均可透過「T-EX行動購票」App、高鐵網站訂位系統、全國超過一萬家與高鐵合作之便利超商以及車站售票口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

此外，台灣高鐵公司現正舉辦「高鐵會員TGo限定 紅利點數加碼贈」活動：凡高鐵TGo會員於1月1日至2月28日（含）止，於活動期間內有一次（含）以上之搭乘紀錄，除購票金額每20元可累計1點外，還可加碼獲贈紅利點數100點，每帳號限獲贈一次，兌換效期至2018年底；歡迎TGo會員把握機會獲得額外點數，尚未成為TGo會員的大學生更可把握機會，現在加入、享受雙重好康。