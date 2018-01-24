高鐵加碼8班次大學生開學返校5折優惠 周五凌晨搶票

2018-01-24 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣高鐵公司說，將於各大專校院開學返校之際，2月22日至2月25日期間，除原適用5折、7折或85折的大學生優惠車次外，每日特別再加碼提供南下、北上各1班，共8班次「大學生開學返校5折優惠列車」。