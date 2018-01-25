放鬆身心別靠藥物 醫師這樣說 …

2018-01-25 00:00 聯合線上 文：鄭嘉蕙



「哎喲，怎麼睡都睡不飽，真不想上班…」這是忙碌現代都會人每天一早的心情寫照，睡不好影響健康、威脅競爭力，進一步拖垮情緒，一連串的身心問題真是後果不堪設想！身心科診所王桓奇院長就指出：「長期睡眠不好，情緒容易焦慮、煩躁之外，記憶力和專注度也會變差，連帶影響工作效率，加上疾病會增加，長期失眠還會加速腦部老化。」

▲現代人工作、生活壓力大，導致睡不好、失眠問題日益俱增，不只外顯的身體疾病要注意，心理層面的問題更是不容忽視。（圖╱OSIM提供） 分享 facebook

規律生活是健康活力的第一步

每天忙碌不已，長時間看診之外還要兼顧診所的行政作業、人事問題，大家一定好奇，身心科醫師自己是怎麼紓壓的？王桓奇院長笑著回答，「院長也和一般人一樣，身心壓力是當然會有的！」要排除身心難題，王院長認為不能只靠藥物，「最重要還是建立一個規律的生理時鐘，不只是睡眠，還包含吃飯、第一次如廁的時間，都要在一個範圍誤差值以內。」

規律生活的確是打造身心健康的首要關鍵，王院長還指出，也可以養成每周規律運動、放鬆身心的好習慣，「比方說聽音樂、按摩，都是紓壓放鬆身心很好的方式。」

原來王院長本身就會運用按摩幫自己紓壓，對他來說，按摩能夠快速地讓身體放鬆，加上固定運用跑步機和腳踏車運動，確保自己的身心得到紓緩、常保巔峰狀態，自己更有活力、更加開心，才能幫助更多就診的民眾重返健康身心。

▲晴美身心診所王桓奇院長，在勞身勞心的醫師生活中，也不忘靠規律運動和按摩讓自己身心保持在巔峰狀態。（圖╱OSIM提供） 分享 facebook

規律運動也會有這麼多酸痛點

重視紓壓同時又講求專業及效率的王院長，選擇「OSIM白馬王子」按摩椅來協助自己放鬆。回憶第一次體驗從頭到腳的極致按摩的白馬王子後，意外發現自己即使有規律的運動，身上還是隱藏了許多沒有注意到的酸痛點！

原來，在自己平常運動難以鍛鍊、紓緩肌肉的地方，竟然被「OSIM白馬王子」按摩椅發掘到有酸痛點，透過按摩得到深層紓緩：「力道很夠、靈活度超乎想像，「OSIM白馬王子」按摩椅的輪軸很像真人按摩，偵測到力量過大時會自己轉彎、調整，畢竟每個人的肌肉厚實都是有所不同的，按摩椅可以按得這麼細膩真得不簡單，讓我感到非常驚喜！」

除了按摩身體得到舒緩，王院長還很激賞「OSIM白馬王子」按摩椅內建的環繞音響，藉由專屬的心靈紓壓音樂或聆聽適合自己的音樂，再搭配按摩有助於大腦放鬆，身體、腦袋一起放輕鬆，紓壓效率自然更好。按摩之後，王院長感受通體舒暢，「沒有親身體驗過的確難以想像，在功能面擁有超乎想像的專業， 『OSIM白馬王子按摩椅』真的是我心中首選的品牌！」

▲每周都有規律運動習慣的王桓奇院長表示，在初次體驗OSIM白馬王子按摩椅之後，竟也發現身上存在許多自己不曾注意的酸痛點。（圖╱OSIM提供） 分享 facebook

白馬王子按摩椅 是您好入眠的高效率方法

同時提升您的生活品質

忙碌的現代都會人煩不完、做不了、睡不著…，無止盡地惡性循環讓身心受創，想要放鬆身心、重建健康、防護自己的腦部不提早老化，高效紓壓絕對是超級重要。晴美身心診所王桓奇院長推薦的「OSIM白馬王子」按摩椅讓你在家每天都能輕鬆享受頂級按摩，是讓自己身心放鬆、好入眠的高效率放鬆方式。