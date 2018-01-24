擴散條件不佳 高屏今仍「橘色提醒」

2018-01-24 05:23 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



環保署指出，今天高屏擴散條件仍不佳，也可能再達到橘色、紅害等級。圖／本報資料照片 分享 facebook 昨天高屏、雲嘉南空品區為橘色提醒，橋頭為紅色警示。環保署指出，今天高屏擴散條件仍不佳，也可能再達到橘色、紅害等級。

環保署指出，昨天高雄橋頭站為「紅色警示(對所有族群不健康)」等級，高屏及雲嘉南空品區為「橘色提醒(對敏感族群不健康)」等級。全國77站中「紅色警示」1站，「橘色提醒」14站，「普通」22站，「良好」36站，「設備維護」4站。

環保署指出，今天受東北季風影響，東半部及北部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。高屏空品區因擴散條件不佳為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及金門、馬祖為「普通」等級。另外，中部內陸靠山區域因風速減弱，易有汙染物累積，局部時段可能達「橘色提醒」；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。民眾可以利用空氣品質監測網資訊(網址：http://taqm.epa.gov.tw、「愛環境資訊網」http://ienv.epa.gov.tw)查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，隨時留意空氣品質資訊。