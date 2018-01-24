返鄉路遙遙！台鐵東幹線春節車票開賣秒殺 花蓮人超崩潰

2018-01-24 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



台鐵疏運春節連續假期旅客，今天凌晨零時開放東部幹線網路、電話語音及超商訂票，不少花蓮人熬夜搶票，開賣的瞬間似乎流量太大，網頁出現「卡卡」的況狀，轉眼所有熱門時段就皆被秒殺，讓許多民眾超崩潰，直呼「回家真的好難」!

為了上網訂購台鐵東部幹線春節期間火車票，不少花東民眾從昨天晚上，就戰戰兢兢的坐在電腦前面，凌晨零時過後，社群網站上出現幾家歡樂幾家愁情形。一名網友在臉書說，按傳送就當掉，系統跑了超過5分鐘後，出現的就是該區間無剩餘座位的畫面，更痛批，每次都當機，真的太扯了。

石姓民眾表示，拜託了10個朋友幫忙訂票，總共動用20台電腦，依然沒訂到票，夫妻兩家孩子共4人，還要再想想辦法要怎麼回家過年；鄭姓民眾無奈地說，出動4台電腦，還是一張都沒訂到，可能會選擇在除夕的凌晨開車回家。

花東縱谷國家風景區管理處的臉書粉絲頁也在零點過後發文:秒殺的火車票，大家有搶到嗎？搶到的話來留個「YES」，如果沒搶到留個「NO」。半小時就湧入上百則留言，yes搶到了！好感動、 No!傻眼！大檔機！、NO 狂哭中、NO~NO~NO，反鄉路⋯遙遙，每次都要睡眼惺忪的搶⋯⋯