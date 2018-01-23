讀力時代到來 台北國際書展即將開跑

2018-01-23 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



閱讀是國力，也是每個人的競爭力！2018年台北國際書展即將於2月6日至11日在世貿一、三館盛大展開。本屆邀來以色列當主題館，以「讀力時代」為主題，首度打造寓閱讀於遊戲的「兒童閱讀體驗館」，帶孩子扮演小偵探，投入觀展與互動體驗。此外搭上火紅的VR，首度將漫畫場景開進書展現場；並繼續舉辦叫好叫座的公民書區、珍本古籍拍賣會。

延續2017年的公民書區，本屆書展邀來「台灣勞工陣線協會」、「獨立出版聯盟」及「獨立書店發展協會」共同策展「公民書區」，以「讀字漫遊2037」為主題喚起群眾對紙本閱讀的動力。「文學書區」則由文訊、爾雅、洪範、紀州庵文學森林共同開立「文學專門店」。

台北書展基金會董事長趙政岷表示，此次書展重新改造世貿三館童書館，令人耳目一新。此次首度針對4至10歲孩童規劃「兒童閱讀體驗館」，享受實境解謎的樂趣，將閱讀帶入互動體驗中。「台灣繪本美術館」則重現義大利波隆納書展展出的原創作品，安排12位台灣插畫家活動，廣向親子招手。

書展規劃「漫筆虛實PLUS」、「台灣角色品牌嘉年華」、「數位主題館」、「青年創意館」四個展館，以AR、漫畫、台灣原創角色及小誌獨立創作，向青少年熱情招手。

其中「漫筆虛實PLUS」由蓋亞文化、中央研究院數位文化中心、華碩ASUS、偶動漫（霹靂集團）跨界合作，以數位體驗活動展現台灣文化、漫畫、科技產業的相互結合，呈現文化創新應用成果。

中研院數位文化中心召集人林富士指出，「漫筆虛實PLUS」將推出四件作品，展現台灣文化、漫畫、科技產業的跨界合作。以「龍泉俠大戰迷霧人」為例，作品以布袋戲演師生涯為脈絡，演繹1930年代至現代的台灣布袋戲發展演變，使用浮空投影技術，將數位影像投影於空中，讓觀眾宛如坐在台下看布袋戲。

「北城百畫帖」則重建作品中的主要場景「百畫堂喫茶」，運用Google Tango AR技術，將書中的幽靈小女孩、會動的卷軸與雕像呈現在觀眾面前，帶領觀眾重回1935年的台灣博覽會時代。