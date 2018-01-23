森鐵又出軌 181旅客逃出 幸無傷

阿里山森林鐵路木屐寮附近路段，昨天下午道釘浮起，導至214車次列車出軌，181名旅客幸無人傷，緊急搶修後，晚間7時試車復駛；台鐵森鐵管理處說，道釘鬆脫屬個案，無立即危險，將加強巡檢維修，重點維護。

阿里山火車在竹崎山區出軌，台鐵人員搶修。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

阿里山線214次列車昨天下午發生出軌事故，台鐵人員釐清出軌原因。 圖／台鐵提供 分享 facebook

台鐵人員尋找出軌原因。 圖／台鐵提供 分享 facebook

181名旅客昨天提著大小行李走在森鐵上，趕搭接駁列車，數分鐘路程宛如逃難潮；馬來西亞沈姓旅客第三次來台，首度搭森鐵就碰上事故，不禁問「森鐵常出軌嗎？」

昨下午3點，阿里山森鐵行經木屐寮下坡路段，第一節車廂前輪突然出軌，列車往右傾斜，滑行100多公尺才停下。彰化縣員林國中學生邱根泓說，當時有人尖叫、倉皇逃出車廂，大家嚇壞了。

員林國中花6千元包專車上山校外教學，99名師生因出軌事故錯過回程列車，下午在嘉義車站月台抗議台鐵不聞不問；台鐵隨後安排搭下班列車返家，賠償每人一個鐵路便當並退還6千元。

阿里山線214次昨天下午發生出軌事故，旅客在購票處辦理退費。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

本月18日森鐵也發生出軌。台鐵森鐵管理處營業組長簡信立說，當時有一列未載客的新車正在試運轉，無人受傷，地點也不同，原因仍在調查，預計30日檢討會公布。

外傳森鐵道釘鬆動，有的甚至可徒手拔起，列車通過時，鐵軌枕木浮起，安全有疑慮。森鐵管理處說，道釘鬆脫難免，不會有立即危險，同仁會加強巡檢維修，但長期來說，應更換PC水泥枕木，只是整條森鐵軌道維護成本高，先採重點維護。

林務局說，森鐵屬文資法定文化景觀，文資審議委員會認為應保留原汁原味，要用木枕，目前山下平地路段同意用PC水泥枕，山上枕木仍要再溝通。