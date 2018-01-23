修醫師法 綠委：應重視醫師親自診察義務

2018-01-23 22:45 中央社 台北23日電



民進黨立委邱泰源今天說，醫師法規定，醫師非親自診察不得施行治療，但「特殊」情形可採行通訊醫療，不過特殊過於寬泛，恐影響醫療品質，建議刪除。衛福部官員說，要多做思考。

民主進步黨籍立委邱泰源今天在立法院召開醫師法修法公聽會，邀請專家參與討論。

邱泰源表示，現行醫師法第11條規定，醫師非親自診察，不得施行治療，但於山地、離島和偏遠地區或有「特殊」、急迫情形，可例外採行通訊醫療。他說，「特殊」情形難以明確界定，範圍過於寬泛，恐架空親自診察原則、影響醫療品質等，建議刪除。

他表示，常有病人基於行動不便、遠洋捕魚等因素，難以頻繁地親自就醫，在病人病情相對穩定、醫師對病人狀況也有相當程度的掌握下，法令也應適度鬆綁，他已對上述兩種情況提出醫師法第11條條文修正草案。

中華民國醫師公會全國聯合會理事王宏育醫師說，曾有阿嬤帶小嬰兒來看診，他開完藥，3天後阿嬤又來，說她孫子快好了，能再開一樣的藥嗎？他回答，病人沒來，依醫師法規定沒辦法開藥。阿嬤說，她會害自己的孫子嗎？

他表示，如果病人主動，又非初診病人，希望衛福部擬定讓醫生不會變成夾心餅的法案。

台灣醫院協會副理事長朱益宏也說，健保法規定，慢性病病人若病況穩定，能委託他人來拿藥，但醫師法沒開放，健保法違反醫師法，所以要做補正，否則會造成醫師違反醫師法。

與會的衛福部醫事司簡任技正劉越萍表示，衛福部提出依醫師法第11條訂定的通訊診療辦法草案，是因為希望先以公告快速解決現行健保法違反醫師法的問題，再對實質診察部分做文字上的修正。

至於刪掉「特殊」，劉越萍說，衛福部擔心回到行政實質應用上，可能會出現平地原住民地區根本不適用等情況，因此要多做思考。