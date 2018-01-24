台北新地標飯店靈感 台灣綠竹筍加希臘石柱

2018-01-24 02:51 中央社 記者汪淑芬台北23日電



2020年底，台北市信義區將有一間國際高端雙品牌的飯店，成為新地標，這間飯店融合東西方的設計，靈感主軸來自台灣綠竹筍和希臘石柱。

碩河開發與凱悅酒店集團今天舉行簽約典禮，即將在信義區興建「Taipei Sky Tower」（簡稱TST），TST將成為凱悅酒店集團下最高等級品牌的柏悅（ParkHyatt）與安達仕（Andaz）雙品牌飯店。

碩河開發董事長詹偉立說，TST為46層、樓高280公尺的建築，將是台北市第二高樓，由國際知名義大利建築師事務所Antonio Citterio Patricia Viel操刀整棟大樓外觀設計，不斷生長的台灣綠竹筍和代表歐洲經典美感的希臘石柱為靈感主軸，極富現代設計感。

詹偉立說，TST的內裝則邀請亞洲知名的如恩設計研究所負責，將打造創新及前衛的藝術風格。

詹偉立對TST充滿期待，他說，TST將重塑台北天際線，帶動台北高端旅遊市場商機，TST還將以全新的「整合體驗式概念店」，挑戰台灣的零售市場，成為亞洲觀光市場中另一焦點。

根據TST的規劃，裙樓街廓將打造成一座長300公尺的品牌旗艦購物區，民眾可望在台北享受媲美美國紐約第五大道、東京表參道的購物氛圍。

碩河開發是由外資私募基金子樂投資與大陸建設共同管理，2015年以新台幣151億元，標下中信金松壽總部大樓後拆除重建，打造國際級複合式地標，TST興建前，先以「都市社區空間」理念打造臨時性創新市集「COMMUNE A7」，引入異國及本土餐飲品牌，成為潮流新景點。