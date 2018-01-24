太快易胖、慢易蛀牙 兒童吃飯時間建議20到35分鐘

2018-01-24 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北報導



孩子吃飯太快易胖、太慢則易蛀牙，董氏基金會今日公布最新調查發現，半數兒童待改善。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

董氏基金會公布調查發現，超過2成孩童吃飯速度太快、平均吃飯時間不到20分鐘；另有近3成孩子則是吃太慢、吃一餐飯超過35分鐘，其中逾1成一餐飯要吃1小時以上。專家指出，孩子吃飯太快易發胖、太慢則易蛀牙，請家長注意。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，吃太快會讓大腦飽食中樞來不及接收飽足訊息，吃飽前可能已經過量，容易導致肥胖。

董氏基金會去年11月找來近二千名有3至12歲孩子的家長進行調查，結果顯示，52%吃飯時間在建議的20至35分鐘，21%平均不到20分鐘，另27%吃太慢、其中12%超過1小時。

「英國營養學雜誌」去年刊登新加坡研究，該研究觀察386位平均4歲半孩童的午餐狀況，分為吃快組與吃慢組，吃快組吃飯速度約為慢吃組一半，發現吃快組孩童多吃75%的熱量、約131kcal。身體質量指數（BMI）、腰圍、手臂周長、皮褶厚度、腹部皮下脂肪與內臟脂肪等皆較高。

許惠玉建議，孩子一餐實際用餐時間至少20分鐘以上，才能吃到足夠營養，並讓孩子有時間咀嚼，幫助消化吸收，也較能維持適當體重，不會過胖或過瘦。

但用餐時間也不宜過久，台大醫院北護分院小兒部醫師湯國廷表示，根據牙科Stephan曲線，食物入口5分鐘後，口腔內酸鹼值即呈酸性，若食物在孩子嘴裡停留時間太久，容易侵蝕牙齒表面琺瑯質，增加蛀牙機率，建議一餐用餐時間不超過35分鐘。